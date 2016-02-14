воскресенье, 14 февраля 2016 г.

Дрезден 45-го

Военная романтика в наш век - для дураков. Раньше всех это поняли англосаксы, и в частности, американцы. Цель войны - победа. Для этого надо сломать волю врага к сопротивлению. Любой ценой. И это работает.

Германский Дрезден 45-го.



Автор: Pavel на
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