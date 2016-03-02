Про голову: можно

Пару слов о произошедшей истории с отрезанной головой русского ребенка. Отрезала головушку няня - эммигрантка из Узбекистана.
Почему это произошло? Как это стало возможно?
Люди рассуждающие о злых азиатах "которые нас всех перережут" слабо представляют этих людей и ситуацию вообще.
Местный автор знает например то, что в начале 90-х таджики, которые впервые поехали в Россию, были "ниже травы", они всего боялись, они, да, брались за любую работу и выживали. Со временем их поведение изменилось - они стали очень уверенные, такие хозяева. Просто поняли, что "Роисся - для всех". Бояться нечего не надо. Они обладают правами ни как не меньшими чем местные, а возможно большими.
"Чуйка" у них есть, и никогда не подводит.
И вот - отрезанная голова ребенка. Это новый этап - на уровне "чуйки" - можно. Символично, что это сделала женщина. Ответственность за это целиком на властях. Это политика.
Про раскачечку местный автор писал.Почитайте.
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