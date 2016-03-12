О мирах и немного о "параллельных линиях"

Во всех духовных традициях мира есть представления о высших и низших мирах. Вот о них надо немного рассказать, основываясь на личном опыте.Прежде всего, не следует считать эти миры полностью автономными. Они все взаимосвязаны и и их совокупность представляет Вселенную. Это не означает, что эти миры призрачны - в них можно существовать как мы существуем в этом мире.Правильнее всего сравнить эту Вселенную с Деревом. Дерево имеет корни - низшие миры, ствол, крону и ветви - высшие миры. В то же время - дерево - это единый организм, единое целое. Из этого символа легко понять, что низшие миры не менее значимы, чем высшие.Начнем с "корней". Вопреки распространенному мнению, нет единого "нижнего мира". Точно так же как у дерева нет какого-то одного корня. Есть как минимум три подземных мира, существующих параллельно и связанных друг с другом опосредованно только через срединный мир. Эти миры -. У двух из них - Ада и Паталы - есть своя иерархия, уровни уходящие вниз.Высших миров великое множество. Их можно сравнить с листьями дерева. Это могут быть как миры каких нибудь эльфов, или рай созданный буддистким подвижником и открытый для его последователей и т.д. Но главных высших миров, или если угодно - Небес - десять. В целом они совпадают с мирами каббалистического Древа Сефирот.Где наш мир? Наш мир - срединный. Если мы спилим дерево, то останется пенек. Вот этот пенек - и есть наш срединный мир.Далее, если мы подойдем к нему посмотрим на него сверху, то увидим годовые кольца. Эти годовые кольца суть -. Они представляют горизонтальное измерение нашего метафизического пространства.Человек может, при определенных условиях, переходить на другую параллельную линию жизни. Иногда это может происходить в борьбе за собственную жизнь - при смертельной болезни. Иногда случайно - уснул в одном мире, проснулся в другом другим человеком, точнее, человеком с другой судьбой. Женщины обладают способностью пересекать "параллельные линии" гораздо легче чем мужчины. Иногда для этого достаточно выйти замуж и сменить фамилию. Именно поэтому у женщин столь трепетное отношение к процессу замужества - они интуитивно чувствуют магический потенциал этого акта.Движение по годовому кольцу - это круг жизни человека. Оно начинается в одной точки - рождение, и в ней же заканчивается - смерть. Переход на другую линию, другое кольцо может отсрочить смерть, и продвинутые маги этим пользуются, используя "параллельные линии", отодвигая свою смерть, проживая множество жизней. Но эти маневры все же не бесконечны, и в конце концов они умирают как и все остальные люди.