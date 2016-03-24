Планы по отставанию

Иногда может показаться, что РФ управляют какие то совершенные "незнайки". Дескать, не понимают люди в каком мире живут и что надо делать. Это не так. Те кому надо, все прекрасно понимают. Поэтому, экономика и дальше будет валиться, люди будут беднеть, пропаганда остервенело работать. В общем все идет по плану, суть которого - гарантированное, под сенью скреп, отставание РФ от стран первого мира. Это плохо. Но давайте скажем спасибо истинным режиссерам этого спектакля, что они не запускают ливийский сценарий. Отсюда ситуативный "выбор": либо северокорейские скрепы (хаос в псевдопорядке) либо "ливия" (просто хаос).Как пример, две новости, которые пришли одновременно. В РФ за использование криптовалют будут сажать на 7 лет, а в Австралии - отменят на криптовалюты налоги и будут стимулировать их использование."Министерство финансов разработало поправки в закон «О Центральном банке», которые запрещают в России выпуск и оборот криптовалют. Более того, Минфин предлагает поправки в КоАП, чтобы ужесточить наказание для компаний-нарушителей. Им грозитПосле межведомстенного согласования предложение собираются вынести на рассмотрение Госдумы. Газета «Известия» сообщает, что Минэкономразвития, Росфинмониторинг, юристы и банкиры уже поддержали его.Итак, что предлагается изменить?Статья 27 закона «О Центральном банке» сейчас:Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек. Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.Статья 27 закона «О Центральном банке», в новом изложении от Министерства финансов:Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек, — следует из уточненной Минфином статьи 27 закона «О Центральном банке». — Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и изготовление (выпуск) объектов имущественных прав, в том числе в электронном виде, используемых в качестве средства платежа и (или) обмена на денежные средства и непосредственно не предусмотренных федеральным законом (далее — денежные суррогаты), а равно осуществление операций с использованием денежных суррогатов запрещаются. Не признаются денежными суррогатами объекты имущественных прав, возникающие в результате исполнения сторонами обязательств по договорам гражданско-правового характера и используемые в целях стимулирования приобретения товаров, работ, услуг.Таким образом, становится неуместным спор о том, являются ли криптовалюты денежными суррогатами. В новом законе прямо указан запрет криптовалют.Наказание за выпуск и оборот криптовалют для бизнеса Минфин предлагает прописать в новой статье 15.16.1 КоАП.Одновременно проходит межведомственное согласование законопроект от Минфина, вводящийЗа выпуск, покупку и сбыт денежных суррогатов нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей или тюремный срок до 4 лет. Для участников организованной группы — штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Для топ-менеджеров банков, страховых компаний и других финансовых организаций и профучастников рынка ценных бумаг штраф от 1 млн до 2,5 млн рублей, а максимальное наказание —В то же время(Goods and Services Tax, GST). В анонсе описаны и другие программы, выполнение которой даст Австралии возможность стать лидером в области финансовых технологий нового тысячелетия.Кроме отмены налога, правительство обещает поддержку стартапам, работающим в области финансовых технологий. Одним из преимуществ для потенциальных стартаперов и инвесторов правительство называет работу по обеспечению стартовой площадки для экспансии бизнеса в Азию.".