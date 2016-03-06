воскресенье, 6 марта 2016 г.
Две линии космической фантастики
В наше время, когда все стало очень зыбким и странным, сформировалось две точки зрения на космос, точнее на его освоение.
Первая точка зрения - официальная. Человечество летает в космос. Люди были на Луне. (Только вот почему то не могут, при современных то технологиях, повторить те полеты). Не за горами новые рубежи в освоении космоса - в частности полет людей на Марс.
Есть вторая точка - фантастическая. Существует так называемый проект "отколовшийся цивилизации", с ее невероятными технологиями, и люди этой "цивилизации" вовсю осваивают ближний и дальний космос, контактируют с внеземными формами жизни, добывают золото на спутниках Юпитера и т.д.
Казалось бы все ясно. Но вот не является ли первая позиция менее фантастической чем вторая? Никаких полетов на Луну не было. То, что называется сегодня "полетами в космос" - это вращение на околоземной орбите. Это по сути, затяжное свободное падение, которое кратковременно можно испытать и пассажирском самолете. Выход из гравитационных полей Земли грозит человеку неизвестными последствиями. Не только с организмом, но и с его сознанием,могут случиться странные и непредсказуемые вещи. Земля нас окормляет. И что может произойти за пределами ее влияния с человеком - об этом можно только гадать. Поэтому, все эти проекты полетов в жестяных капсулах к Луне и Марсу - это что то из области фантастики. Ничем не отличающиеся от гипотез о "отколовшийся цивилизации". Каждый может выбирать по вкусу, что ему больше нравится.
"Среди сторонников "теории заговора" существует интересная гипотеза, о том, что "сильные мира сего" уже не одно десятилетие используют тщательно скрываемые от простого народа новейшие технологии для космических полетов на Марс и Луну, а также для строительства баз на этих небесных телах. Но на этих небесных телах сохранилось и множество древних артефактов, оставшихся от древних цивилизаций.
И именно поэтому NASA тщательно ретуширует все снимки, на которые попадает то, о чем "не положено" знать простым смертным. Даже марсианское небо было выкрашено на снимках агенства в неестественный для него цвет, чтобы скрыть тот факт, что эта планета, несмотря на разреженность атмосферы, вполне пригодна для жизни.
Инопланетные технологии, ставшие достоянием мировой "элитки" благодаря крушениям НЛО, позволили создать межпланетный корабль, имеющий треугольную форму и способный долететь до Марса за 33 часа. На таких кораблях регулярно на Марс доставляются грузы и колонисты. Но для чего эта информация скрывается от простых людей? Все очень просто: если простые люди узнают об этих технологиях, способных покончить с бедностью на нашей планете, то топливно-энергетические ТНК, принадлежащие мировой "элитке", лишатся своих баснословных прибылей, получаемых с традиционной энергетики. Именно за счет этого обмана и сохраняется власть банкиров и богатейших семей Земли.
Вот, например, что об этом говорит бывший консультант NASA Ричард Хогланд, который считает, что эта организация скрывает имеющуюся у нее информацию о Марсе и Луне: "Есть люди, которые как сумасшедшие, разглашают информацию. Были люди, допускающие утечку информации еще с начала программы "Апполон". Мы обнаружили многие "подсказки", затерявшиеся в их базе данных... Когда в 1976 году "Викинг" осуществил посадку на Марс, я находился в ЦУПе NASA. Я стоял и смотрел на монитор рядом с Карлом Саганом. Карл был слева от меня, справа - ребята с канала Эн Би Си.
Мы смотрели на первое цветное изображение, полученное с Марса и похожее на пейзаж местности в Оризоне. Зачем, через несколько часов руководство послало техников, чтобы подстроить картинку мониторов в красных тон во всей лаборатории? Некоторые люди считают, что имеют право держать нас всех в неведении относительно нашего наследия. Они начали делать это в 1976 году, изменив цвет Марса на официальных фото. Поэтому он никогда не выглядел так, какой он есть на самом деле... То есть NASA пошло на все, чтобы скрыть тот факт, что марсианская атмосфера похожа на нашу и способна поддерживать жизнь... Это все часть того, что мы называем тайной космической программой".
А вот, что по этому поводу сказал инсайдер правительственных "черных операций", майор армии США в отставке Роберт Дин, принимавший участие в самом засекреченном проекте изучения потенциальной угрозы от НЛО: "Инопланетному присутствию на Марсе вот уже 400 тысяч лет... Это следует раскрыть и люди должны об этом узнать. В экваториальной области Марса существует крупное действующее сооружение, которое сфотографировал "Маринер". NASA случайно допустило утечку информации. Позже они отрицали, что когда-либо видели этот снимок. Думаю, что это космический порт. Думаю, что именно там садятся гигантские треугольные объекты, являющие космическими кораблями, прилетающими с подземной базы в штате Юта...
Мы летаем на Марс регулярно. Мы регулярно летаем на Луну. Мы имеем дело с высокоразвитым инопланетным разумом. У нас есть наука, которой мы пользуемся каждый день вот уже больше 100 лет, о которой традиционная наука не имеет ни малейшего представления... Вот уже более 40 лет как у нас есть технологии антигравитации и энергии "нулевой точки": неисчерпаемая энергия всегда и бесплатно. Но этим не делятся, это даже не признают. И обычный парень, который платит за кондиционер и за бензин для своего старого "драндулета", не имеет о них никакого понятия. ..
Существует "теневое правительство". У него своя собственная армия, свои ВВС и ВМФ, полностью отделенные и находящиеся за пределами от всего, что происходит в Вашингтоне. Они буквально "сидят" на всех этих новейших технологиях..."
Несмотря на всю фантастичность этой информации, не следует исключать и тот факт, что она является достоверной. Ведь НЛО в виде черных гигантских треугольников неоднократно наблюдали в небе нашей планеты. Не являются уже секретом существование различных артефактов явно искусственного характера на поверхности Марса и Луны. Да и цвет марсианского неба тоже оказался совсем не таким, какой он на официальных снимках NASA. Со временем и вся остальная правда о лунных и марсианских исследованиях станет достоянием всего человечества, а не только одной кучки "избранных", возомнивших себя хозяевами человечества.
Автор: Pavel на 7:02
Ярлыки: метаистория, техника
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