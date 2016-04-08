По вязкой колее

Определенная необычность настоящего времени заключается в том, что все было предопределено и известно заранее. Все было ясно и очевидно.Тысячи статей тысяч самых разномастных авторов на всевозможных площадках описывали, предсказывали, рассчитывали, доказывали, что ждет страну РФ в недалеком будущем. И вот это будущее наступило. Это время пришло. Тяжелейший экономический кризис, шляпа с оффшорами, идеологический тупик, ступор системы. Столкновения: Карабах - предсказуемо, Средняя Азия - очень скоро, Украина - да, удивила, Сирия - странный, но одновременно логичный экспромт.Символично, что одновременно и сразу после "Панамы" случилось две вещи: создана Национальная гвардия для борьбы с "внутренним врагом" и объявлено о возможности переноса китайской промышленности на Дальний Восток РФ. То есть, события явно ускорились и Китай спешит застолбить за собой территорию в пику Японии. Как видим и здесь все следует согласно прогнозам и даже пророчествам.Кому то может показаться, что в Кремле сидят люди хоть как то управляющие ходом событий. Но все происходящее опровергает это. Никто ничем особо не управляет. Эта махина сама движется по глубокой кем-то проложенной колее. И направление это давно и отчетливо просматривается, поэтому так и легки были все эти прогнозы - "что ждет РФ?". Вот это все и ждет.Но и как полагается в подобных драматических ситуациях: РФ был дан шанс трансформироваться, даже - преобразиться, во что-то более здоровое через украинский конфликт. К этому были готовы не то что народ, но и значительная часть срединных элит и часть высших управленцев. Но это не произошло. Все вернулось в привычное русло (колею).Что то вроде прогноза. Поскольку путь просматривается, то исключая дальнейшее усугубление социально-экономического кризиса (здесь все понятно), вероятно будет нарастать санкционное и военное давление Запада. По мере того, как РФ будет слабеть, акцент будет смещаться именно в сторону военного давления. По Польше и Германии гуляют какие-то слухи о будущем конфликте с Россией. Об проблемах Европы и об потенциальном этом конфликте не так давно говорил основатель "Стратфор". Не надо обманываться гипермультикультурностью современной Германии. Поворот к милитаризму и "натиск-на-восток" может произойти неожиданно, и результат будет стремительный. Гены за 50 лет не пропьешь. Не факт, что дело дойдет до объявления войны, война будет вполне "гибридной" - идти через прокси - Украину.В это самое время произойдет очередной "удар в спину" - Китай де факто установит контроль над восточными регионами РФ вплоть до Урала - по команде из Лондона станет "жандармом Азии".Здесь можно ошибаться, но пока все просматривается именно так.