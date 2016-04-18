понедельник, 18 апреля 2016 г.
Для чего РФ прописали тоталитаризм
Сейчас встревоженная общественность обсуждает статью главы СК Бастрыкина в "Коммерсанте". И делаются правильные выводы: РФ доктора прописали тоталитаризм. Точнее, "тоталитаризьм".
Обратим на два момента данной де-факто программы действий.
Первое. Угрозу РФ представляет криптовалюта. Ранее, речи о криптовалюте, как о страшном зле, прозвучали откуда то из недр Центробанка. А в России даже ребенок знает, что ЦБ РФ захвачен ультралибералами (кхе-кхе) монетаристами, губящими производство в РФ, и чуть ли не напрямую получающие указивки от заокеанских рептилоидов. Такие вот у нас чудесные либералы, единые по определенным вопросам с антиамериканистами-silovkami. О ситуации с криптовалютами уже писалось: Планы по отставанию.
Второе: интернет. Надо брать пример со старших китайских товарищей, чтобы противостоять американскому супостату. В общем, жестче и решительней.
С интернетом тут такая штука. Хотя это и изобретение американцев, российский интернет развивался во многом независимо и достаточно успешно. При благоприятном развитии событий он бы смог откусить от мирового пирога, (читай - от американского Гугла - этого кошмарного порождения АНБ) свою немалую долю, выходящую за пределы РФ. Этого разумеется не будет, в свете предстоящих мероприятий. На это уже обращалось внимание: Колониальный интернет. GOOGLE доволен.
В общем, задачи западными кукловодами кремлевским поставлены. И для их выполнения лучше всего подойдет этот самый "тоталитаризьм" и рестлинг-шоу "мы боремся с Америкой".
Не надо излишне демонизировать Запад. Он всего лишь воюет за рынки и давит конкурентов. И делает это очень аккуратно. Никого особо не пугают танки Армата, а вот то что Россия и тот самый, да-да, "русский мир", может стать слишком влиятельным в постиндустриальной реальности - это другое дело. Тут потребуются несколько лет, чтобы на выходе из России окончательно появилась большая безамбициозная Болгария на фоне того технологического и мировозренческого прыжка, который совершит часть Запада.
Михаил Ходорковский намедни заявил, что ожидает перемен в России в 2024 году. Хотя они могут случиться и раньше.
Что потом? Солнце болгарской свободы таки взойдет.
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