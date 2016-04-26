вторник, 26 апреля 2016 г.
Братство Ямантау
Тысячи лет назад
После упадка великой гиперборейской цивилизации, ее часть связавшая себя с путем земного воплощения, спустилась к южным широтам. Путь одних лежал на огромный остров, там где сегодня находится Атлантический океан. На нем они основали легендарную Атлантиду, Ацтлан. Другие же спустились с противоположной стороны, и заложили в местах, где сегодня находится пустыня Гоби свою новою цивилизацию, известную как "высокая гобийская цивилизация".
Постепенно пути двух этих ветвей некогда единого народа разошлись. Атланты вступили на путь черной магии, достигли невероятных результатов в технологиях и управлениях стихиями. Ими были созданы непревзойденные средства техномагического оружия. Гобийцы были консервативны и созерцательны.
В конце концов это не могло не привести к роковому столкновению этих цивилизаций. Гобийцы понимали, что у них нет шансов выстоять под ударом зловещих атлантов, и загодя предприняли соответствующие меры. К тому времени, когда атланты обрушили на цветущие города Гоби шквалы бушующего пламени, и превратили их в атомный пепел, мудрецы Гоби, со многими из своего народа уже ушли под землю, в тайные и огромные пещеры, протянувшиеся своими путями под всеми океанами и континентами. Так возникли легенды о Агарте и Шамбале, населенной древними мудрецами, жившими когда то на Земле.
Наше время
Минули тысячелетия. И как и тысячи лет назад, на Земле продолжается противостояние Востока и Запада, двух цивилизаций, под именем "евразийцев" и "атлантистов". Как и тысячи лет назад - силы не равны. Востоку в лице России и Кремля, ничего противопоставить изощренным черномагическим - финансовым, военным и организационным - инструментам наследников Атлантиды. По прежнему продолжается давление на Восток алчных владык Запада - волков, рядящихся в овечьи шкуры. Как и тысячи лет назад, мудрецы Востока, решили что сама матушка-земля может защитить и укрыть их от беспощадного демона Атлантиды. Для этого в Сибири и на Урале были возведены огромные подземные города, готовые, как когда то, принять в свои чертоги сотни тысяч верных сынов и дочерей Востока. Об одном из них стало известно прессе:
"В горе Ямантау построены не рудники, а настоящий подземный город. Нашему агентству удалось связаться с несколькими строителями, которые принимали участие в его возведении. Все лица, имеющие отношение к Ямантау, дали подписку о неразглашении информации, поэтому их имена не раскрываются.
Итак, как рассказал один из участников событий, строительство подземной базы в горе Ямантау, действительно, было начато в советские годы, во времена «холодной войны». Объект был разработан и построен силами Управления строительства-30, подведомственного Министерству обороны. Управление базируется в ЗАТО Межгорье (ранее Белорецк-16, также назывался городом Солнечный). Управление строительства-30 специализируется на строительстве объектов и сооружения подземного и наземного размещения, ведет крупногабаритное подземное строительство: в этой сфере УС-30 – одна из крупнейших строительных организаций.
Работы по строительству подземного города были завершены примерно в 2002 году (как раз во времена частых визитов Путина в Абзаково). С тех пор ведутся постоянные работы по содержанию комплекса (отсюда и усиленная охрана территории). К горе Ямантау подведено ответвление железной дороги. От Магнитогорска пущена автомобильная дорога.
Город в горе рассчитан на одновременное проживание в нем 300 тысяч человек (для примера – в Магнитогорске проживает 400 тысяч человек, в Екатеринбурге – 1,5 млн.).
«В подземном комплексе, которые поделен на так называемые «дома», создана вся необходимая инфраструктура: подведены коммуникации, налажены системы жизнеобеспечения. Созданы все условия, чтобы как минимум полгода люди могли находиться в этом подземном городе, не выходя на поверхность», - рассказывает очевидец. По словам другого свидетеля, комплекс состоит из системы шахт диаметром 30 метров и общей длиной около 500 км".
Завтра
Отшумят на войны, схлынут глады, уйдут времена больших перемен. Новая жизнь постепенно возьмет свое и проложит свой путь. В то время уже никто не будет помнить о "кооперативе Озеро", но из поколения в поколения будут ходить легенды и предания, больше похожие на сказки, о великих мудрецах, неком великом народе, когда то жившем на Земле и скрывшемся в подземном мире. Появится миф о новой Шамбале, о "братстве Ямантау", и что якобы где то в горе Ямантау существует вход в тот мир. Гора Ямантау станет русским Кайласом. Каждый будет знать, что если обойти ее 108 раз, то будут прощены все грехи, и в следующей жизни обязательно переродишься в божественном мире.
Круг истории замкнулся. Все повторяется.
Автор: Pavel на 8:43
Ярлыки: буддизм, Гиперборея, метаистория, Россия, США, Тибет
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