После лета 16-го

Грядущая осень откроет Большой политический сезон. Собственно, этот сезон настал гораздо раньше, но время от времени, процессы протекают не в виде бурления, кипения и горения, а гниения и разложения (деградации), что создает иллюзию стабилизации, тогда как все идет своим чередом.Что будет?По давней старорусской традиции - выборы президента США - главный политический хит телесезона. Всякие учоные мужики и отчасти бабы, из недели в неделю, на многочисленных телешоу по такому случаю рассуждают - какой президент для России будет лучше - республиканец или демократ?В этот раз, эти выборы действительно будут интересны, в том числе и для РФ. И власть и патриотическая оппозиция камлают на победу Трампа в пику Клинтон. Но Клинтон - враг предсказуемый. А Трамп - непредсказуемый, (друг ли?) Поэтому кто из них более опасен - еще вопрос.Подготовка властей к выборам в РФ какая то нервная. Хотя казалось бы - чего беспокоиться? Рисовали и нарисуем сколько надо. Население проглотит, не впервой. Но тут какое-то беспокойство. Какие очередные безумные разоблачения Навального и матрацы в прамтайм. Видимо власть в Кремле что-то предпологают, например, что в случае чего - Запад, то бишь "цивилизованное сообщество", эти выборы не признают. Варианты есть.Видимо, КНДР решили сливать, и немного надавили на Россию. Главный покровитель страны самобытного учения чучхе - Китай, тоже находится в непростой ситуации, и вполне возможно отстаивать этот бастион реликтового тоталитаризма не будет. В общем, здесь могут развернуться интересные события.Из грядущего: продолжающиеся санкции, ухудшение социально-экономической ситуации, дестабилизация в Средней Азии и поток беженцев, мятеж салафитского полуподполья в ряде регионов РФ, и это далеко не все. То что надвигается на страну не может не изменить ее. Узнаем ли ее в году так в 2022-ом?