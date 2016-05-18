Камлания на сожжение Москвы

Когда что-то витает в воздухе, то самые разные люди, неотягощенные сдерживающими факторами, начинают излагать тем или иным способом очень похожие вещи.





Популярная песня гр. "Ленинград". Обратите внимание на реакцию почтенной публики.





А это один человек под ником ottowermuth предрек бомбардировку Москвы уже в этом июле."Это для тех, кто из Москвы, шутки в сторону, все произойдет 17 июля после 20 часов, Москву будут укладывать боеголовками Запад и Северо-Запад особенно, сам город бомбить не будут, он должен остаться целым, роза ветров на тот момент будет обычной с запада на восток, расчет на радиоактивное заражение и быстрая смерть тех, кто будет по пути радиоактивного облака, как это будет выглядеть до 20 часов, по всей Москве сейчас якобы меняются дорожные знаки, так вот они на радиальных шоссе стоят укутанные в черные пакеты, стоят они все на перекрестках, самый верхний знак кирпич-стоп, так вот 17 июля вечером их все расчехлят и все дороги встанут, то есть все, кто будут вечером ехать с дач домой встанут в пробках на подступе к Москве, там их и накроют боеголовки, как вам поступать решайте сами, да, еще одно, в Солнечной системе сейчас находится черная дыра - Мардук, который жрет параллельные реальности Дьявола и он должен чуть позже подойти и сожрать Землю, что должно освободить от Судьбы тех, кто на тот момент будет еще живой".