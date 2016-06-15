среда, 15 июня 2016 г.

Знаки Орландо

Новости из американского Орландо:

11 июня

"В американском Орландо неизвестный выстрелил в певицу Кристину Гримми, ставшую известной после участия в шоу "Голос".

22-летняя Гримми находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция Орландо, штат Флорида, сообщила, что инцидент произошел около 22:45 по местному времени. Гримми только закончила свой концерт и подписывала автографы.

Брат Гримми смог задержать нападавшего. Однако мужчина совершил самоубийство, выстрелив в себя.

Полиция пока не называет имя нападавшего. Известно, что при себе у него было два пистолета.

Гримми заняла третье место в шоу "Голос" 2014 год".



Мотивы убийцы пока не ясны.

12 июня

"В результате атаки на гей-клуб в Орландо (штат Флорида, США) в воскресенье, 12 июня, погибли 50 человек, 53 получили ранения, сообщил мэр города Бадди Дайер (Buddy Dyer)".

Сначала, конечно же утверждалось, что нападавший исламист. Потом выяснилось, что он гей. И наконец, в духе постмодерна, оказалось, что стрелок -  гей-исламист.

И наконец, на закуску.

15 июня

"Крокодил утащил двухлетнего мальчика в воду и предположительно съел,  около курортного отеля в Disney’s Grand Floridian Resort & Spa в городе Орландо в американском штате Флорида.

Поиски ребёнка с участием вертолёта продолжались 11 часов, но не увенчались успехом, сообщает ABC news".

Вообще, событий в мире происходит много и событий разных. Но так чтобы несколько событий из одного города, следуя одно за другим, выходили на первые полосы всех мировых агентств - такое случается не часто.

Да и события, надо признать какие-то знаковые. "Гей-исламист убил 50 геев". "Рептилоид съел ребенка". Бесконечность, или какие-то силы,  определенно имеют желание  всем что то сказать.
Автор: Pavel на
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