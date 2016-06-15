Знаки Орландо

Новости из американского Орландо:Мотивы убийцы пока не ясны.Сначала, конечно же утверждалось, что нападавший исламист. Потом выяснилось, что он гей. И наконец, в духе постмодерна, оказалось, что стрелок - гей-исламист.И наконец, на закуску.Вообще, событий в мире происходит много и событий разных. Но так чтобы несколько событий из одного города, следуя одно за другим, выходили на первые полосы всех мировых агентств - такое случается не часто.Да и события, надо признать какие-то знаковые. "Гей-исламист убил 50 геев". "Рептилоид съел ребенка". Бесконечность, или какие-то силы, определенно имеют желание всем что то сказать.