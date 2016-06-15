Знаки Орландо

Новости из американского Орландо:
11 июня
"В американском Орландо неизвестный выстрелил в певицу Кристину Гримми, ставшую известной после участия в шоу "Голос".
22-летняя Гримми находится в больнице в критическом состоянии.
Полиция Орландо, штат Флорида, сообщила, что инцидент произошел около 22:45 по местному времени. Гримми только закончила свой концерт и подписывала автографы.
Брат Гримми смог задержать нападавшего. Однако мужчина совершил самоубийство, выстрелив в себя.
Полиция пока не называет имя нападавшего. Известно, что при себе у него было два пистолета.
Гримми заняла третье место в шоу "Голос" 2014 год".
Мотивы убийцы пока не ясны.
12 июня
"В результате атаки на гей-клуб в Орландо (штат Флорида, США) в воскресенье, 12 июня, погибли 50 человек, 53 получили ранения, сообщил мэр города Бадди Дайер (Buddy Dyer)".
Сначала, конечно же утверждалось, что нападавший исламист. Потом выяснилось, что он гей. И наконец, в духе постмодерна, оказалось, что стрелок - гей-исламист.
И наконец, на закуску.
15 июня
"Крокодил утащил двухлетнего мальчика в воду и предположительно съел, около курортного отеля в Disney’s Grand Floridian Resort & Spa в городе Орландо в американском штате Флорида.
Поиски ребёнка с участием вертолёта продолжались 11 часов, но не увенчались успехом, сообщает ABC news".
Вообще, событий в мире происходит много и событий разных. Но так чтобы несколько событий из одного города, следуя одно за другим, выходили на первые полосы всех мировых агентств - такое случается не часто.
Да и события, надо признать какие-то знаковые. "Гей-исламист убил 50 геев". "Рептилоид съел ребенка". Бесконечность, или какие-то силы, определенно имеют желание всем что то сказать.
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