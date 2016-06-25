После референдума о выходе из ЕС в Лондоне задумались о России

Пол ночи снилась Англия и королевская семья. Просыпался, но сон продолжился.Бревенчатый дом "аля рюс", играет интересная музыка в стиле этно-фьюжен, поют что то на английском, на все это смотрят члены правящей семьи и еще какая-то публика. Потом очень долго разговаривал с каким-то принцем-наследником. Расспрашивал про "совок", что изменилось с тех времен. Интересовался о жизни в России.Подтекст иллюминирования такой информации достаточно очевиден. Если Британия действительно выйдет, или начнет процесс выхода из ЕС, то это изменит всю общеевропейскою конфигурацию, не последнее место в которой традиционно занимает Россия. И по видимому именно сейчас какие-то мозговики из "управляющих" в Лондоне думают, как в этой новой конфигурации использовать РФ и постсовесткое пространство в целом - что-то изменить, передвинуть, задвинуть, добавить или убавить какие-то функции. Вероятно надо ждать каких-то перемен.