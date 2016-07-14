Безмозглые. Во всем виноват "челябинский метеорит"

Никто не понимает что происходит. Безумный "антитеррорстический пакет Яровой" - это всего лишь вишенка, обозначающая более объемные пласты странных решений и событий.Но кого интересует жизнь РФ кроме самих россиян? Вот и американцы обратили внимание, что и в их сверхдержаве что то идет не так, и оперативно сняли незатейливый сериал "Безмозглые". И в нем дали ответ - откуда уши растут у этого безумия.. Он принес на Землю инопланетную форму жизни, которое в виде насекомых выжирает мозги у граждан, после чего они управляются инопланетным сознанием. Если эта эпидемия достигла США, то что говорить о России - эпицентре? Так что не надо тут чему-то удивляться.Еще "безмозглые" кайфуют от музыки 80-х. Намек на "беззаботные" годы, когда мир был прост, и будущее по обе стороны "железного занавеса" казалось определенным. Для безмозглых все просто, ясно и очевидно. У них нет мозгов, но они прекрасно себя чувствуют. И вершат чужую волю.Между тем, американцы не зря обратили внимание на "челябинский метеорит". События понеслись вскачь после его падения.