Почему в России плохой футбол?

Когда-то давно я поболевал самой народной игрой футболом. Не то что бы я был ультраболельщиком, но в среднем режиме фанател за "Спартак" и сборную России. Международные встречи этих команд были для меня главным событием.А потом как обрезало. Интерес внезапно пропал. Произошло это где-то в году 2005. Я не понимал почему это произошло. Несколько раз я пытался реанимировать прошлую страсть. Я смотрел самые важные матчи, но то что происходило было похоже на "симуляцию оргазма". Внутри был холод.Теперь я рад что соскочил с этой темы достаточно рано, но многим, и в России и в мире, еще предстоит пройти через это.Товарищ Сергей Данилов иногда подмечает важные вещи мира тонкого и объясняет это через рисованные схемки.В целом да, можно согласиться. Футбол - приковывающий внимание сотен миллионов мужчин -отбирает их фундаментальные энергии нижних чакр во славу 22 (еврейско-египетского Сиона).Но все ли так плохо? Нет. Как всегда Россия саботирует этот процесс. Уж как на Руси-матушке не пытаются раскрутить футбол, какие бы бешеные деньги не платили футболистам и тренерам, а дело не идет. Противится душа русского человека вампирическому игу жидомасонов. (Без всяких шуток. Так и есть).И наши футболисты суть воины на передовой с самим Сатаной. Уж как он ни пытается их подкупить огромными гонорарами за игру в ногомяч 22, нет, "колченогие" успешно саботируют это намерение. Деньги пропьют, на поле с похмелья изобразят игру. Орлы. Русский дух не купишь за золото. И вообще, хватит ругать и хаить наших футболистов. Они за нас с вами, за наши души борются. И те зарплаты которые они получают - сущие копейки, по сравнению с той пользой, которую они в конечном счете приносят русскому народу. (Опять же, без шуток).