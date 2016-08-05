пятница, 5 августа 2016 г.
Seconds Apart. Спекулятивные каменщики
Фильм Seconds Apart, в русском переводе "Близнецы-убийцы", был снят в 2010 году. Режиссер молодой и востребованный колумбиец Антонио Негрет, снимавший впоследствии в основном сериалы. Но все таки главный вклад, сама идея, и концепция фильма принадлежат малоизвестному актеру и сценаристу Джорджу Ричардсу (вероятно это псевдоним, на Кинопоиске нет даже места и времени рождения).
Начинается фильм как типичное произведение в жанре "молодежных ужасов". Но очень быстро становится понятно, что это произведение - де факто символическое послание, причем максимально открытое и дешифованное.
Два брата-близнеца учатся в школе. Школа - католическая, директор - священник, за всем надзирают строгие монахини. Братья имеют странное положение в этой школе, они там есть, и как бы их нет. Или скорее, на них не обращают особое внимание.
У братьев есть сверхъестесственные способности. Им достаточно взяться за руки, и они могут внушать окружающим все что угодно - они начинают видеть то, что братья пожелают. (Ритуал "сцепления рук" - один из главных в масонстве. Считается, что таким образом создается "братская" или "магическая цепь", подключающая участников к общемасонскому эгрегору и создающая, питающая эгрегор. Считается,ч то посредством "братской цепи" можно добиваться любых немыслимых целей.)
Этот дар братья используют главным образом для того, чтобы люди, подопытные, делали разные неприглядные вещи, главным образом - калечили и убивали себя. Происходящее они снимают на видеокамеру, отснятое внимательно просматривают. Делают они все это не для развлечение - у них некая таинственная "работа", "проект", "задача".
Как и два близнецовых столпа масонского храма, один из братьев оказывается "темным", а другим "светлым", происходит "вручение перстня", ситуация зависти, конфликт, вариация сюжета масонского мифа, но вместе они представляют единое целое.
Оперативное масонство стало невозможным в 16-17 веках. Вместо него возникло спекулятивное масонство, по сути тоже строительство, но общественно-государственных формаций. А построить то можно разное: храм, дворец, хороший дом, казарму, барак, тюрьму, камеры пыток. И вот возникли, существовали и существуют США, Англия, Франция, Швеция, но так же и СССР, Куба, режим Пол Пота, КНДР.
Человеческое сознание манипулируемо, общество, со всей совокупностью его внутренних отношений - это то что можно создать. Написать законы, навязать идеологическую абракадабру. И все, "процесс пошел". Можно жить в тягостном сне, можно даже привыкнуть к кошмару, не понимая искусственность ситуации. Самогеноцид коммунистических режимов был и является постановкой, чьим то экспериментом. И в конце, когда наваждение проходит, что остается? Ничего, кроме вопросов: а ради чего все таки репрессировали, убивали, геноцидили, и просто терпели и усирались что то там "строя"? А нет и не было никаких целей, кроме того, что какие-то братья "сняли все на камеру", внимательно просмотрели и заархивировали.
Можно конечно сказать: "народ такой". Но пример, "медицинский эскспиремент" с двумя Кореями, ясно показывает, что дело не в народе. Есть внешняя воля, которая способна формировать среду для миллионов людей. А там уж как повезет.
Развязка Seconds Apart неожиданна и даже обнадеживающа, и при этом оставляет вопросы.
Автор: Pavel на 21:39
Ярлыки: масонство, пси-технологии, тайные общества, темная сторона
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