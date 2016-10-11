Через ядерную войну - к Новому мировому порядку

Вроде и совсем недавно началась всеросийская компания "борьбы с Америкой", а она уже изрядно утомила. Все понимают, что это - некие действия которые крайне слабо продиктованы интересами российской "элиты". Но ничего не поделаешь - есть заказ Свыше: надо бороться с Америкой.Сравнивать это с советским антиамериканизмом нелепо. Да, и тогда была постановка, но постановка - грандиозная, боролись как никак две "общественно-политические системы". А что сейчас, какой резон российскому обывателю яростно не любить США? Что РФ такого может противопоставить Западу? Духовность? Главная производная от духовности это вообще-то сострадание. "Духовная" РФ не может ( "денег нет") вылечить даже тяжелобольных детей (копейки с населения на лечение собирают на каналах ТВ), не говоря о чем то другом. О чем то другом и говорить нелепо - технологическая отсталость, корявая политическая система с урезанными свободами, полное отсутствие собственного целеполагания, если не считать целью "продолжения банкета" для ряда лиц.Отсюда современный российские антиамериканизм и антизападничество ставят РФ РФ в один ряд с Сев. Кореей и Зимбабве и имеют комический оттенок.Тем не менее современный российский антиамериканизм все таки имеет под собой определенное основание, но интересы россиян и кремлян к этому никак не относятся. И действительно, странно бы было если бы РФ и США вот так не с того, ни с сего обменялись ядерными ударами. Нужен конфликт, пусть и искусственный. А глобальным сценаристам за кулисой нужна война. Не апокалептическая, но достаточно серьезная.Сейчас очень много разговоров, и прогнозов, что вот вот и "начнется". Нет, сейчас много криков, но дело до крайности не дойдет. А произойдет все позже, неожиданно, когда все поуспокоится. И цель этой войнушки будет не в том, чтобы покончить с рашкой или сшашкой, а совсем в другом.Мир созрел для перехода в некий новый глобальный формат, но для этого перехода нужен некий пинок, некое "достаточное основание". После того как РФ и США обменяются ядерными ударами, появятся некие Люди Доброй Воли и скажут: как мы докатились до жизни такой? так жить нельзя. И тогда начнутся настоящие перемены: будет создан некий глобальный орган управления - из виртуальности материализуется то самое "мировое правительство", государства в добровольно-принудительном порядке отдадут свое ядерное оружие на хранение и утилизацию глобальной структуре, будет введен контроль над вооружением государств, вместо слабосильных "войск ООН", появятся реальные войска и спецслужбы "мирового правительства", понятие "государственного суверенитета" претерпит известную трансформацию.Не случайно сейчас перестали говорить о Новом мировом порядке, так как мир очевидно движется к беспорядку. И для того, чтобы перевести его в состояние Нового порядка нужен серьезный толчок, и лучший выбор - это краткосрочная ядерная войнушка между обезумевшей РФ и "американским империализмом".