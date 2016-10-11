Через ядерную войну - к Новому мировому порядку

Вроде и совсем недавно началась всеросийская компания "борьбы с Америкой", а она уже изрядно утомила. Все понимают, что это - некие действия которые крайне слабо продиктованы интересами российской "элиты". Но ничего не поделаешь - есть заказ Свыше: надо бороться с Америкой.
Сравнивать это с советским антиамериканизмом нелепо. Да, и тогда была постановка, но постановка - грандиозная, боролись как никак две "общественно-политические системы". А что сейчас, какой резон российскому обывателю яростно не любить США? Что РФ такого может противопоставить Западу? Духовность? Главная производная от духовности это вообще-то сострадание. "Духовная" РФ не может ( "денег нет") вылечить даже тяжелобольных детей (копейки с населения на лечение собирают на каналах ТВ), не говоря о чем то другом. О чем то другом и говорить нелепо - технологическая отсталость, корявая политическая система с урезанными свободами, полное отсутствие собственного целеполагания, если не считать целью "продолжения банкета" для ряда лиц.
Отсюда современный российские антиамериканизм и антизападничество ставят РФ РФ в один ряд с Сев. Кореей и Зимбабве и имеют комический оттенок.
Тем не менее современный российский антиамериканизм все таки имеет под собой определенное основание, но интересы россиян и кремлян к этому никак не относятся. И действительно, странно бы было если бы РФ и США вот так не с того, ни с сего обменялись ядерными ударами. Нужен конфликт, пусть и искусственный. А глобальным сценаристам за кулисой нужна война. Не апокалептическая, но достаточно серьезная.
Сейчас очень много разговоров, и прогнозов, что вот вот и "начнется". Нет, сейчас много криков, но дело до крайности не дойдет. А произойдет все позже, неожиданно, когда все поуспокоится. И цель этой войнушки будет не в том, чтобы покончить с рашкой или сшашкой, а совсем в другом.
Мир созрел для перехода в некий новый глобальный формат, но для этого перехода нужен некий пинок, некое "достаточное основание". После того как РФ и США обменяются ядерными ударами, появятся некие Люди Доброй Воли и скажут: как мы докатились до жизни такой? так жить нельзя. И тогда начнутся настоящие перемены: будет создан некий глобальный орган управления - из виртуальности материализуется то самое "мировое правительство", государства в добровольно-принудительном порядке отдадут свое ядерное оружие на хранение и утилизацию глобальной структуре, будет введен контроль над вооружением государств, вместо слабосильных "войск ООН", появятся реальные войска и спецслужбы "мирового правительства", понятие "государственного суверенитета" претерпит известную трансформацию.
Не случайно сейчас перестали говорить о Новом мировом порядке, так как мир очевидно движется к беспорядку. И для того, чтобы перевести его в состояние Нового порядка нужен серьезный толчок, и лучший выбор - это краткосрочная ядерная войнушка между обезумевшей РФ и "американским империализмом".
Во многом согласен. Но вот коробит комплекс неполноценности перед СГА. Да экономически мы слабее, играя по их правилам, когда козыри заказывает только та сторона. Но дать доской по башке мы можем. И мало не покажется, и им и нам. Нам, правда жить в земляка не привыкать, а для тех поцанов это будет апокалипсис. Не забывайте, что у Чингисхана ВВП был никакой по сравнению с Китайской Империей, что не помешало ему покорить богатых и заносчивых богдыханов. Сейчас не будет завоевания, конечно, но если и придет к власти мировое правительство, может быть для нас, выживших, это не будет худшим вариантоМ? Мы можеМ быть страной-кштарием, работающей за достойную плату.ОтветитьУдалить