Через роботизацию к роботизации

"Ты гадаешь кто я? Какая разница если ты не можешь определить?",- так ответила девушка-гид одному из главных героев в фильме "Мир Дикого Запада", который пытался понять, кто перед ним - человек или робот-андроид.
Разница, конечно же, есть. Человек будет вести себя совершенно по разному зная, что он общается, контактирует, в данный момент с человеком, с роботом, или же он не знает кто перед ним - человек или машина.
Отсюда следует очень важное следствие, которое во временах не очень отдаленных, затронет всех без исключения людей.
В чем задача ученых и разработчиков, создающих искусственный интеллект и человекоподобных роботов? Придать им максимальную "человечность", сделать неотличимыми от человека внутренне и внешне. Робот должен быть живым и достаточно эмоциональным. Но это движение в обе стороны. В итоге, не только роботы станут неотличимыми от людей, но и люди, их сознание и поведение станут похоже на сознание и поведение машин, с которыми они контактируют. Оно станет холодным, крайне рациональным, технологичным, с минимумом внутренних и внешних эмоций.
Собственно, у людей, которые немного в теме, оно уже стало отчасти таким, по крайней мере в виртуальном пространстве интернета.
Например, с помощью программы Xrumer, которую каждый может приобрести за 500$, среди прочего, можно создавать и настраивать диалоги ботов. Обычно с их помощью пытаются продавать товары и услуги. Очень часто, ничего не подозревающие собеседники ботов пытаются завести с ними знакомство и даже признаются в любви. Вот пример диалога: http://botmasterru.com/images/AutoReply_Tea3.jpg
Таких ботов можно использовать для разных целей. Например, можно заводить на автопилоте знакомства. Или, если ботовод какой нибудь ацкий сотона, он может с помощью таких диалогов кормить своих демонов эмоциями и нервной энергий нечего не подозревающих оппонентов бота . Человек и бот могут ругаться и объяснять друг другу как кто чью маму имел целыми днями.
Когда до основной массы людей сидящих в соцсетях и на форумах дойдет мысль, что не все виртуальные личности - люди, соответственно изменится и поведение этих масс. Их сознание станет эмоционально выхолощенным, рациональным, "как у роботов".
Плохо это или хорошо? Скорее хорошо. В большинстве случаев наша эмоциональная реакция на большинство вещей совершенно бесполезна и ни к чему не приводит. Мы ей именно что "кормим демонов" тех, кто ждет от нас подобной реакции. Именно человекоподобные роботы (виртуальные и реальные) сделают человека в итоге - "человеком разумным". Пока же это не так.
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