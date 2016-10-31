понедельник, 31 октября 2016 г.
Новости опричнины
Очень многое из того что происходит сейчас в РФ очень трудно было предвидеть лет 10 назад. Что то подобное, в целом, предполагалось, но вот масштаб происходящих "перемен" предвидеть было очень трудно.
Например, предполагаемый "налог на тунеядцев" - нечто невиданное в мировой практике. Если в кое-каких странах начинают экспериментировать с необлагаемыми налогами выплатами каждому гражданину, независимо от его рода занятий, в РФ решили обложить неработающих граждан налогом. По этому поводу уже возникла шутка: после штрафов за безработицу, в России хотят начать избивать за инвалидность, кастрировать за бездетность и убивать за попытку самоубийства.
Появились шедевры в области опосредованной госпропаганды: 1. Всеволод Чаплин создал настоящую апологетику рабству. "Каждый должен воспитать в себе раба, стремиться стать рабом - богу и властям". 2. Ресурс Лайфньюз в оправдание российского присутствия в Сирии опубликовал материал, в котором утверждает, что если бы это не произшло, ИГ в 2030 гг построил базы на Луне! Каков масштаб бреда.
И вот остается только предполагать что это - отвязная пропаганда или неприкрытое троллинг или глумление над властью РФ. Во всяком случае, если все вдруг перевернется, то и Чаплин и Габрелянов могут сказать: Вы что купились? Ну вы придурки!
Новации в сфере надзора. Знают ли граждане РФ что в стране продукция ADIDAS запрещена как и ИГИЛ? Нет? А надо бы.
Роскомнадзор заблокировал один из сайтов с формулировкой: «На сайте размещена информация о продаже спортивной обуви фирмы Adidas, признанной запрещенной на территории РФ».
Во как. Суть в том, что работники какого-то проверяющего ведомства "проводили проверку исполнения требований законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей, продукции, в ходе которой выявлены факты размещения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для свободного доступа неограниченного круга лиц на страницах сайта kupinatao.com запрещенной информации о порядке приобретения, доставки, оплаты спортивной обуви фирмы «Адидас».
Искали "запрещенный алкоголь", случайно попали на сайт где продают кроссовки Adidas, после чего у этих ответственных проверяющих возник вопрос: а почему это китайцы и их русские подельники торгуют кроссовками «Адидас»? Это же немецкая продукция. После чего эти ответственные люди решили защитить "интеллектуальную собственность". После беспредела 90-х теперь у нас Закон и Порядок. Не забалуешь. Полное постановление суда можете прочесть здесь.
Кто то еще мечтает о новой опричнине на Руси. Так вот - это и есть опричнина. Другой опричнины для вас нет и не будет.
СССР был очень странным режимом, но похоже на то, что то что создается в РФ степенью своего бреда будет напоминать скорее карнавал в Аду.
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