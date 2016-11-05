суббота, 5 ноября 2016 г.
Новый феномен смертников
Одним из удивительных феноменов войны идущей на территориях бывших Ирака-Сирии стали смертники. Точнее их массовой использование новообразованными радикальными исламистами.
Не то чтобы смертников не было раньше, но как то до сих пор считалось, что смертник - "товар" штучный. Создать смертника трудно: надо соответствующим образом промыть мозги, в помощь зачастую идут комбинация различных наркотических средств. Работа это ювелирная, да и сам смертник должен быть человеком внушаемым. Поэтому в ряды смертников часто вербовали женщин, очень хорошо если в качестве стимула для совершения теракта является месть.
Но вот типичная новость из Сирии:
"Атака в Дахьят аль-Ассад началась с подрыва двух танков, набитых взрывчаткой у правительственных позиций. Оба танка вели французские граждане. В одном случае французский джихадист покинул танк и взорвал его на расстоянии. Во втором случае джихадист подорвал себя. Всего было применено минимум шесть машин со смертниками".
То есть из Франции прибыли натурализованные французы и погибли "с улыбкой на устах" за светлые идеалы исламизма. И таких очень много. То есть очевидно, что мы уже существуем в некой новой реальности, о которой пока очень мало знаем.
Теоретически, что мешает уже сейчас направить эти сотни смертников в европейские столицы? Начинить автомобили взрывчаткой, взорвать несколько, объявить что еще 50-100 смертников ждут возможности стать шахидами. Как с этим бороться? Останавливать автомобили на КПП и блокпостах - гражданин откройте багажник? Но смертник того только и ждет. Таким образом жизнь любого мегаполиса окажется наполовину парализованной.
Почему это не происходит? Очевидно только потому, что нет команды от кукловодов. И война на Ближнем Востоке - это по сути своей такая же странная война как и на Донбассе. Вроде бы стороны и готовы порвать всех и вся, но есть очень зримые красные флажки за которое они не переступают.
Что же стоит за этим феноменом смертников?
Самая конспирологичная версия, которую приходилось встречать: эти смертники - клоны-биороботы созданные иллюминатами-рептилоидами.
Есть и другая. Согласно целям Нью-Эйдж, наступления этого самого Нового Века будет характеризовать снижение порога страха смерти. Люди будут гораздо легче расставаться с жизнью.
Новая военная эстетика ИГ. Бронеавтомобиль. Его можно назвать "Кааба":
Автор: Pavel на 20:16
Ярлыки: Ближний Восток, война, пси-технологии
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