Новый феномен смертников

Одним из удивительных феноменов войны идущей на территориях бывших Ирака-Сирии стали смертники. Точнее их массовой использование новообразованными радикальными исламистами.Не то чтобы смертников не было раньше, но как то до сих пор считалось, что смертник - "товар" штучный. Создать смертника трудно: надо соответствующим образом промыть мозги, в помощь зачастую идут комбинация различных наркотических средств. Работа это ювелирная, да и сам смертник должен быть человеком внушаемым. Поэтому в ряды смертников часто вербовали женщин, очень хорошо если в качестве стимула для совершения теракта является месть.Но вот типичная новость из Сирии:То есть из Франции прибыли натурализованные французы и погибли "с улыбкой на устах" за светлые идеалы исламизма. И таких очень много. То есть очевидно, что мы уже существуем в некой новой реальности, о которой пока очень мало знаем.Теоретически, что мешает уже сейчас направить эти сотни смертников в европейские столицы? Начинить автомобили взрывчаткой, взорвать несколько, объявить что еще 50-100 смертников ждут возможности стать шахидами. Как с этим бороться? Останавливать автомобили на КПП и блокпостах - гражданин откройте багажник? Но смертник того только и ждет. Таким образом жизнь любого мегаполиса окажется наполовину парализованной.Почему это не происходит? Очевидно только потому, что нет команды от кукловодов. И война на Ближнем Востоке - это по сути своей такая же странная война как и на Донбассе. Вроде бы стороны и готовы порвать всех и вся, но есть очень зримые красные флажки за которое они не переступают.Что же стоит за этим феноменом смертников?Самая конспирологичная версия, которую приходилось встречать: эти смертники - клоны-биороботы созданные иллюминатами-рептилоидами.Есть и другая. Согласно целям Нью-Эйдж, наступления этого самого Нового Века будет характеризовать снижение порога страха смерти. Люди будут гораздо легче расставаться с жизнью.Новая военная эстетика ИГ. Бронеавтомобиль. Его можно назвать "Кааба":