суббота, 26 ноября 2016 г.
Черные зеркала
"И вдруг Семeн Ильич понял.
И как только это случилось, все таинственно исчезло. Объективный бред, навязываемый Вселенной, приутих, как будто Вселенная зависела от его сознания. Но комната казалась обычной, и зеркало стояло неизменно: но оно уже было, как вначале, абсолютно черно, и эта тьма, ведущая в бездну, была непроницаема, как смерть всего существующего.
Семeн Ильич тихо встал и опустился на колени перед черным зеркалом. Он познал, что напрасны его искания, направленные вовне. Что сущность его глубинного "Я" так же непознаваема, как это черное зеркало, и бездонная, уводящая в за-абсолютное, невидимая глубина этого зеркала - лишь проекция его собственного "Я".
Познав все это до конца, Семeн Ильич заплакал - один, перед зеркалом".
Юрий Мамлеев. "Черное зеркало"
И да, третий сезон британского сериала "Черное зеркало", о котором здесь упоминалось, оказался в целом очень хорош.
Ниже информация о черных зеркалах эксклюзивная, из сундучка тайн высших иллюминатов.
Черные зеркала традиционно применялись для общения с духами, мантических практик.
Это общая информация о черных зеркалах:
"Даже самое простое зеркало слишком явно говорит о том, что оно — настоящая дверь в другие миры. Если вы не собираетесь в странные путешествия, будьте аккуратны, глядя в любое зеркальное стекло. А если вы практикуете магию, добро пожаловать в мир черных зеркал.
Черные зеркала с разным успехом применялись для концентрации волшебной силы, заклинания демонов и наведения порчи. Но главное и самое ценное их свойство — открывать доступ к знанию и иному восприятию.
Проще говоря, магическое зеркало позволяет практику легко перемещаться в тонкие миры, задавать вопросы, получать там информацию, отрабатывать практики и смотреть на вероятности развития событий.
Эта мантическая практика существует столько же, сколько существуют отражения. Еще в древнем Египте жрецы заглядывали в плоские сосуды из темного камня, наполненные маслом. Потом практика трансформировалась, и появился более удобный инструмент — черное зеркало. Аналоги есть практически у всех народов Земли.
В отличие от многих других мантических систем, черное зеркало максимально абстрактно. В этой практике отсутствуют наборы символов, подлежащих трактовке, нет ритуалов и сложных процедур. В главных ролях — вопрошающий и темное стекло, никаких посредников.
Магические зеркала создаются почти так же, как обычные. Правда, вместо слоя отражающей амальгамы стекло покрывается особыми составами. В основе — черная краска. Разные мастера добавляют к ней малые толики истолченных камней, трав и кореньев. Волшебные зеркала часто богато украшались: оправы делались из дорогих пород дерева, инкрустировались самоцветами и драгоценными металлами. Но главная суть черного зеркала оставалась единой, будь это роскошный артефакт в ларце придворного мага или кусок темного стекла в простой оправе, спрятанный под тюфяком деревенской ведьмы.
Что видно?
Использование черного зеркала в мантике сходно с применением хрустального шара.
Концентрируясь на задаче и останавливая поток мыслей, даже начинающий маг способен легко «переступить грань», погрузиться в темное пространство и увидеть в нем красноречивые образы, персонажей, декорации и обстоятельства.
Предельная абстрактность позволяет выйти на предельную же конкретность видений в черном зеркале. Для этого требуется регулярная практика, во время которой вопрошающий настраивается на этот канал выхода в астральный мир и учится получать информацию. Сам сеанс выглядит предельно просто — мантик располагается в темном и тихом помещении, зажигает живой огонь (пару свечей, например) и молча смотрит в черное зеркало, отрешившись от любых мыслей, кроме выбранного вопроса. Начинающим являются довольно смутные образы, опытный практик легко рассмотрит любые мелкие детали в нужной ситуации.
Для чего используется черное зеркало?
1. обучение выходам в астрал;
2. видение любых событий, происходивших в мире, или происходящих сейчас;
3.чтение будущего;
4.просмотр структуры и причинно-следственных связей в любой ситуации;
5.общение с духами и другими существами тонких планов;
6. уточнение информации, полученной с помощью символьных мантических систем".
С черными зеркалами в их оккультной интерпретации уяснили. А теперь - внимание! Мы окружены черными зеркалами. Это экраны гаджетов, компьютеров и телевизоры.
Это самые настоящие черные зеркала. Причем очень высокого качества. И если вы внимательно подумаете над шестью пунктами о использовании черных зеркал, то поймете, что все это осуществляется и происходит в разной степени, когда мы погружаемся в пространство интернета, сидя перед монитором, или просто смотрим телевизор. Подумайте над этим.
Вот ты погружаешься во всемирную сеть. Перед твоим взором раскрываются тексты, картины, образы, идеи. Ты видишь то, что желаешь, и это наполняет тебя знанием и понимаем. Ты даже можешь пообщаться с теми, кто оказал и оказывает решающее влияние на умы и политику целых народов и регионов планеты. С теми, через кого говорят духи и боги, а может быть и с самими богами. Ты можешь говорить с пришельцами из иных миров. Это не ли чудо?
Но в традиционной мантике никогда после процесса работы черное зеркало не остается стоять на видном месте. Сейчас же они стоят и продолжают работать в магическом плане, даже если устройство выключено. Мы проводим перед ними жизни.
Черными зеркалами пользовался маг и ученый Джон Ди. Черное зеркало было у главного правящего божества ацтеков Тескатлипоки. Через него он мог видеть, что происходит в мирах, следить за всеми, узнавать о прошлом и будущем, а так же убивать.
Есть что-то или кто-то кто постоянно следит за нами. Мы постоянно на связи с неким Сознанием. Мы можем влиять на это Сознание, на эти субинтеллектуальные контуры заключенные в электрических сетях, но и оно непрерывно влияет на нас.
Автор: Pavel на 6:15
Ярлыки: магическая защита, пси-технологии, темная сторона
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