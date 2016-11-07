понедельник, 7 ноября 2016 г.
Матрица дает знаки: ледяные драконы
Этой осенью грань между миром живых и миром мертвых была нарушена. Поскольку мы живем то ли в матрице, то ли в большой компьютерной симуляции, где нечего нет случайного, то происходящее сейчас напоминает историю в популярном сериале "Игра престолов". Люди, кланы и престолы погрузились в бесконечные войны, интриги, предательства и поиски выгоды, а между тем над всем этим нависла угроза из за Стены, что отделяет мир живых и потусторонний мир мертвых.
И вот эти белые ходоки, Иные, идут по душу этого миропорядка и этого увлекательного междусобойчика. Отсюда все эти апоколептические заявления от британской королевы до папы Римского. Они то знают в чем дело.
Два явных знака матрицы: 1. появление ледяных яиц драконов:
«В это время выпало очень много снега и вода прибыла. Вдоль берега образовались снежные глыбы со льдом, и, когда начался прибой, сильные волны начали разбивать массы снега на кусочки и раскатывать их по песку. Куски льда стали нарастать. И получились шары разного размера», –цитируют «Вести Ямал» начальника отдела по социальному и жилищному развитию села администрации Ныды Валерия Того.
2. Пробуждение ледяных драконов:
"В Канаде ученые и военные в ходе совместного расследования не смогли объяснить происхождение распугавшего рыб и животных таинственного гула, сообщает портал Motherboard.
На шум властям пожаловались инуиты из поселения Иглулик. По их словам, еще летом они начали слышать загадочный гул, исходящий со дна океана. Он то появлялся, то исчезал. Гул распугал большинство рыб и животных. По словам охотников, исчезли тюлени, остались лишь птицы. Воды залива Фокс стали практически безжизненными".
О ледяных драконах:
"В повести Джорджа Мартина «Ледяной дракон» (1980) встречаются обычные драконы, которых возможно приручить, и дикие ледяные драконы. Ледяной дракон из повести изображен очень похоже на описание существа в книге «Мир Льда и Пламени» — тоже прозрачное, выдыхающее холод, тающее при смерти.
Ледяные драконы — легендарные существа, якобы живущие на крайнем севере. Считается, что они обитают среди льдов Студёного моря и размером превышают валирийских драконов в несколько раз.
Ледяных драконов описывают как огромных существ из ожившего льда, с бледно-голубыми кристаллами вместо глаз — в этом они напоминают Иных. Сквозь их полупрозрачные крылья видно луну и звёзды. Вместо огня они изрыгают холод, способный во мгновение ока превратить человека в кусок льда. После смерти ледяные драконы якобы тают.
В повести «Ледяной дракон», где описание этих существ схоже с описанием в «Мире Льда и Пламени», ледяной дракон побеждает трёх своих огнедышащих собратьев, после чего сам погибает. Это может быть (а может и не быть) намёком на будущее драконов Дейнерис: Дрогона, Рейгаля и Визериона".
Проецируя это на современную ситуацию, к этому миропорядку, приближается Ледяной Дракон, он же пушистый северный зверек, и в грядущей схватке он должен уничтожить некие оккультные силы, благодаря поддержки которых этот миропорядок зиждется, - тех самых Драконов-рептилоидов, о которых все знают и которые находятся за кулисами.
Текущие выборы в США очень хорошо характеризуют происходящее, "процесс пошел" и далее будет цепная реакция. Пристегните ремни пассажиры.
Автор: Pavel на 21:51
Ярлыки: Буря Равноденствий, кризис, места силы, оккультная политика, прогнозы
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