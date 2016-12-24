Когда в сентябре появилась эта новость, то стразу вспомнилась фраза Владимира Жириновского в одном из ток-шоу сказанная примерно за полгода до этого с позволения сказать "прогноза": "Никаких перемен (в экономике и политике) в России не будет до середины 2030-х. Не найдетесь".Еще тогда у местного автора сложилась понимание, что прогноз Минэкономразвития - это не прогноз экономический, научный, а проистекает из определенного инсайда, о котором осведомлен и Владимир Вольфович Жириновский.Какие-то большие ребята похлопали по плечу кремлевских ребят и обнадежили: "До 2035 перемен не будет. Сидите, нечего не бойтесь".Еще тогда хотелось написать об об этом маленькую заметку, обратить внимание.И вот появилась такая новость, во многом объясняющая, при чем здесь идея фикс 2035 которая бродит в верхах:Также в течении 50 лет планируется отключить все дома от газовой сети, при том, что Нидерланды — крупнейший производитель газа в Евросоюзе, пишет Clean Technica.Если правительственный законопроект пройдет, то Нидерланды станут первой страной, установившей конкретную дату запрета двигателей внутреннего сгорания. Это значит, что с 2035 года в стране будут разрешены транспортные средства только с нулевым уровнем загрязнения. Ранее в парламенте страны годом старта программы указывался 2025 год, но было решено, что это слишком ранний срок, поэтому дата была перенесена на десять лет вперед.Новый план также касается жилищно-коммунального хозяйства.. При этом те, что были подключены ранее в течение 50 лет будут отсоединены от сети. Газовые плиты заменят электрическими. Также будет создана система, распределяющая тепло от индустриальных процессов и геотермических источников. К ней и подключат дома.Для Нидерландов проект дегазификации особенно непрост. Страна является лидером EC по добыче газа. Затраты на реализацию этого проекта оцениваются в €200 млрд за период 2020-2040 годов".Отсюда предполагается, что РФ как колония ЕС до 2035 года будет существовать в режиме заморозки.