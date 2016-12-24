суббота, 24 декабря 2016 г.
2035
"Минэкономразвития представило в правительство очередной вариант макропрогноза. На этот раз речь идет о долгосрочных расчетах до 2035 года. В 2035 году в России по-прежнему госкапитализм, стагнация, низкие цены на нефть, сокращающееся население и скромный рост зарплат. Это следует из первых расчетов Минэкономразвития по долгосрочному прогнозу социально-экономического развития" .
Когда в сентябре появилась эта новость, то стразу вспомнилась фраза Владимира Жириновского в одном из ток-шоу сказанная примерно за полгода до этого с позволения сказать "прогноза": "Никаких перемен (в экономике и политике) в России не будет до середины 2030-х. Не найдетесь".
Еще тогда у местного автора сложилась понимание, что прогноз Минэкономразвития - это не прогноз экономический, научный, а проистекает из определенного инсайда, о котором осведомлен и Владимир Вольфович Жириновский.
Какие-то большие ребята похлопали по плечу кремлевских ребят и обнадежили: "До 2035 перемен не будет. Сидите, нечего не бойтесь".
Еще тогда хотелось написать об об этом маленькую заметку, обратить внимание.
И вот появилась такая новость, во многом объясняющая, при чем здесь идея фикс 2035 которая бродит в верхах:
"Правительство Нидерландов хочет запретить двигатели внутреннего сгорания в 2035 году. Также в течении 50 лет планируется отключить все дома от газовой сети, при том, что Нидерланды — крупнейший производитель газа в Евросоюзе, пишет Clean Technica.
Если правительственный законопроект пройдет, то Нидерланды станут первой страной, установившей конкретную дату запрета двигателей внутреннего сгорания. Это значит, что с 2035 года в стране будут разрешены транспортные средства только с нулевым уровнем загрязнения. Ранее в парламенте страны годом старта программы указывался 2025 год, но было решено, что это слишком ранний срок, поэтому дата была перенесена на десять лет вперед.
Новый план также касается жилищно-коммунального хозяйства. Дома, которые будут построены после 2035 года, не будут подключаться к газовой сети. При этом те, что были подключены ранее в течение 50 лет будут отсоединены от сети. Газовые плиты заменят электрическими. Также будет создана система, распределяющая тепло от индустриальных процессов и геотермических источников. К ней и подключат дома.
Для Нидерландов проект дегазификации особенно непрост. Страна является лидером EC по добыче газа. Затраты на реализацию этого проекта оцениваются в €200 млрд за период 2020-2040 годов".
источник
Отсюда предполагается, что РФ как колония ЕС до 2035 года будет существовать в режиме заморозки.
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