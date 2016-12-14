Россия после Немцова

Аркадий Бабченко пишет о предстоящих выборах в которых будет участвовать Навальный:
"Задайте себе один простой вопрос: готовы ли вы будете через полтора года выйти на улицы, если ваш голос опять украдут. Только в этот раз все будет уже по-настоящему. По-взрослому. С проломленными головами, Росгвардией, снайперами, стрельбой и российскими «небесными сотнями». Пойдете ли вы драться за свой голос?
Я вот не пойду.
Потому что все изменилось. Потому что тюрьма. Потому что ОМОН. Потому что изуродуют. Потому что зарплаты ментам повысили. Потому что Росгвардия и разрешение стрелять в толпу. Потому что Гвардейская Кантемировская танковая дивизия в четырех часах хода от Москвы. Потому что они ни разу не запарятся ее применить. Потому что победить их сейчас мирно нельзя. Потому что власть сильнее. Потому что все. Поезд ушел. Власть больше не сковыривается на выборах. А сковырнуть ее не на выборах у оставшихся осколков гражданского общества больше не осталось сил.
Бить надо было тогда, когда надо было бить.
Потому что все это надо было делать в травоядном одиннадцатом, а не махать шариками со сцены в загонах.
А чувствовать себя еще раз избитым использованным презервативом я больше не хочу.
Ах, какой теплый декабрь был в 2011 году.
Эти выборы были проиграны тогда, в том декабре.
Как и все будущие тоже".
Все верно. Но у того слитого протеста есть и ответственные за тот слив, и главный из них - Борис Ефимович Немцов. Протест был на процентов 80 проигран после того, как оппозиционеры, то есть Немцов как неформальный лидер этого протеста, согласились переместиться на печально известную Болотную площадь.
И вот, спустя несколько лет Немцова убивают, фактически - ритуально, едва ли не у стен Кремля. Официальная версия кошерной оппозиции проста: режим так сильно боялся неугомонного Немцова, что убил его. При этом упускается простой фактик: то что этот режим существует в этом виде - надо лично благодарить Немцова. Борис Ефимович Немцов как хороший врач-реанимотолог подарил ему вторую жизнь. И за это его убили.
Конечно, после 2011 года Немцов продолжал изображать оппозиционную борьбу. Разоблачал жутких коррупционеров. Правда только после его смерти выяснилось, что борец не был нищебродом-бессеребренником, а вполне себе нормальным миллиардером.
У нас любят тему многоходовочек и тайных смыслов. Так вот, - убийство Немцова это и есть самая настоящая многомерная штука с самыми многослойными смыслами.
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