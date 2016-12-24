Продолжим разговор об очень близкой техномагии используемой внематричными в наше время. Начало здесь.
Германское тайное общество "Туле" установившее контакт с иными разумами благодаря девушкам-медиумам Марией Ориск и Сигурн добыло инструкции создания "летающих тарелок" способных совершать почти мгновенные гиперпространственные путешествия.
"Известно, что главным элементом конструкции этих летательных машин (летающих дисков Третьего Рейха) был сплав красного порошка, который в расплавленном состоянии был похож на ртуть, но красного цвета. Если раскрутить эту "красную ртуть" со скоростью 7200 оборотов в минуту, то диск с этой ртутью начинал экранировать гравитационное поле. Во время полетов через вневременной канал со сверхсветовой скоростью, летательный аппарат мог управляться только пилотом-женщиной, причем ей необходимо было находиться в состоянии непрекращающегося оргазма. Поскольку только в этом состоянии человек мог контролировать события, находясь во вневременном пространстве".
Таким образом, для гиперпростраственных путешествий в современных условиях необходимы три базовых условия:
1. обычный компьютер с жестким диском с частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.
2. особый сплав (таинственная "красная ртуть") подвижной части HDD.
3. женщина способная испытывать длительный оргазм (мультиоргазм).
Главное - это правильный сплав вращающегося диска HDD. Изображение на мониторе компьютера при этом служит фокусировке внимания женщины-оператора (навигатора).
Ключ, двигатель, межпространственных перемещений сегодня выглядит вот так:
Очень удобно, компактно, не привлекает внимание.
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