суббота, 24 декабря 2016 г.

Гиперпространственные путешествия

Продолжим разговор об очень близкой техномагии используемой  внематричными в наше время. Начало здесь.

Германское тайное общество "Туле" установившее контакт с иными разумами благодаря девушкам-медиумам Марией Ориск и Сигурн добыло инструкции создания "летающих тарелок" способных совершать почти мгновенные гиперпространственные путешествия.

"Известно, что главным элементом конструкции этих летательных машин (летающих дисков Третьего Рейха) был сплав красного порошка, который в расплавленном состоянии был похож на ртуть, но красного цвета. Если раскрутить эту "красную ртуть" со скоростью 7200 оборотов в минуту, то диск с этой ртутью начинал экранировать гравитационное поле. Во время полетов через вневременной канал со сверхсветовой скоростью, летательный аппарат мог управляться только пилотом-женщиной, причем ей необходимо было находиться в состоянии непрекращающегося оргазма. Поскольку только в этом состоянии человек мог контролировать события, находясь во вневременном пространстве".

Таким образом, для гиперпростраственных путешествий в современных условиях необходимы три базовых условия:

1. обычный компьютер с жестким диском  с частотой вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.
2. особый сплав (таинственная "красная ртуть") подвижной части HDD.
3. женщина способная испытывать длительный оргазм (мультиоргазм).


Главное - это правильный сплав вращающегося диска HDD. Изображение на мониторе компьютера при этом служит фокусировке внимания женщины-оператора (навигатора).

Ключ, двигатель, межпространственных  перемещений сегодня выглядит вот так:




Очень удобно, компактно, не привлекает внимание.
Автор: Pavel на
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