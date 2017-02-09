Китай начал переваривать среднеазиатский постсовок

Пока внимание российского обывателя приковано к перемогам в Украине и Сирии, приходят такие новости из Средней Азии:
"В прошлом году внутренний валовой продукт (ВВП) Узбекистана вырос на 7,8% по сравнению с 2015 годом, сообщил президент страны Шавкат Мирзияев в субботу на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития республики за прошлый год.
По данным президента, объем производства промышленной продукции увеличился на 6,6%, сельского хозяйства - на 6,6%, услуг - на 12,5%, подрядных строительных работ - на 12,5%, розничного товарооборота - на 14,4%.
Уровень инфляции не превысил прогнозных параметров и составил 5,7%.
Госбюджет исполнен с профицитом в размере 0,1% к ВВП. Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным".
В то время как у москвабадских обывателей "тихо радуется сердце" при виде узбекского дворника, Узбекистан демонстрирует вполне себе бодрый рост экономики. Может быть пора приглашать узбекских экономистов в российское правительство? Пусть узбеки поучат местных экономических светил уму-разуму. Или, если узбек, то бери метлу и иди мети? Что за расизм?
Причина перемен в Узбекистане - благотворное влияние Китая.
"Масштабность осуществляемых проектов отодвигает на второй план мелкие дрязги. Привлекательность Пекина для Ташкента в первую очередь связана с тем, что КНР предлагает инвестиции и ноу-хау, при этом не выдвигая никаких, или почти никаких, политических требований. «Наша дружба основана только на экономических проектах, и в рамках регионального объединения ШОС. Я бы назвал это осторожным партнерством. С одной стороны есть желание торговать, с другой в Узбекистане есть опасение относительно чрезмерного сближения с КНР», — сказал политолог Анвар Назиров.
Как и в других странах Центральной Азии, в Узбекистане Китай проводит политику развития «мягкой силы». В 2005 году Китай открыл в Ташкенте первое местное отделение Института Конфуция — эквивалента Британского Совета и немецкого Гете-Института. Институт предоставляет гранты на обучение в КНР и пользуется популярностью среди узбекских студентов. Выпускники китайских вузов затем, как правило, устраиваются на работу в китайские компании, в связи с чем Узбекистан, как и соседние страны, испытывает нехватку китаеведов в научной среде. По причине более жесткого контроля властей над СМИ, чем в Киргизии и Казахстане, где имели место яркие вспышки антикитайских настроений, в Узбекистане настроения в обществе по отношению к КНР гораздо спокойнее".
Постсовесткие государства Средней Азии медленно, но неотвратимо, втягиваются в орбиту финансово-промышленного гиганта КНР. За Узбекистаном на очереди Казахстан, где в настоящее время снижаются налоги и упрощается администрирование. Стремительно нищающая и деградирующая РФ перестает быть центром притяжения для этих стран, что естественно. Политики и народы среднеазитского постсовка смотрят на придурковатого "северного соседа" и на Китай. И сравнивают. Выбор очевиден.
А это, в свою очередь, меняет многие расклады и прогнозы. Вряд ли Китай заинтересован в исламистком взрыве в центральноазитском регионе, угроза которого пока сохраняется, но при существующей тенденции сводится к минимуму. И тут возникают вопросы - жить в осаде, "кругом враги", "НАТО/террористы у ворот", россиянам не привыкать. Но степень сплоченности вокруг Кремля и родных олигархов будет падать, если окажется, что жизненный уровень в еще вчера нищих гастарбастанах будет выше чем в РФ. Скажете - такого не может быть? А собственно, почему? Сейчас в КНР люди очень неохотно идут на простую неквалифицированную работу за 25-40 тыс. в россиянских рублях. Китай может экономически переварить регион Центральной Азии и даже не заметить. И произойти это может достаточно быстро.
Впрочем, может так быть, что россияне об этом и не особо узнают. Например, не знают же они о Туркмении - бывшей советской республики, информация о которой напрочь отсутствует в российском информационном поле. Феномен.
Комментариев нет:
Отправить комментарий