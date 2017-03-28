2012, 2014, 2017

В свое время пропагандисткий пиар 2012 года начался едва ли не в 90-х. С начала нулевых уже вовсю бушевал этот информационный вал - 2012 год! То что, 2012 год это какой-то конец света, время перехода - внушалось публике очень настойчиво. В качестве главного доказательства приводились что-то из древних мезоамериканских календарей.Но странное дело - никаких ощущений в том, что 2012 год судьбоносный для всего и вся - не было. Зато такие, предельные ясные ощущения, появились в 2013 году. И 2014 год стал действительно годом особенным. Это виделось как прорыв плотины, потока который сметал все на своем пути. Отсюда - события на Украине, "русская весна", патриотический подъем в РФ, который отсрочил груз очевидных проблем.И самое главное, что похоже в Кремле знали о 2014 годе, и знали что ужасный 2012 -липа. И пиарили его какие-то планетарные силы с целью фальшстарта. Давайте представим, что этот грандиозный многолетний пиар касался бы 2014 года. И все это наложилось на "русскую весну". И тогда совсем не известно как развивались бы события. И как все это далеко бы зашло. А так, движуха была, да, но пшик 2012-го сделал свое дело.Утверждается, что это перевод из вывезенных после ВМВ архивов Ананербе:Впрочем, в свое время тибетская экспедиция Блюмкина так же добыла сведения о том, что конец большого цикла, конец настоящего человечества - это 2014 год. Но никак не 2012 как нам всем внушалось.С 2017 похоже такая же история. Дата знаковая, и поэтому искусственно пиарится и так же искусственно создается ситуация фальшстарта. Хотя настоящая волна пойдет позже.В 2018 году должно произойти что-то в ментальном поле, какой-то "поворот в мозгах". Процесс, учитывая инертность России, растянется на несколько лет.Но проблема в том, что "демократическая Россия" Западу не нужна. Западу нужна монструозная РФ с "безумным Владом". Нужна холодная война, которая в 20-е имеет перспективы выльется в горячий конфликт, в том числе с применением ядерного оружия. И поэтому будущее РФ просматривается очень туманно. По крайней мере ясно одно - впереди очень смутные времена.