Последний бесформенный кошмар в средоточии хаоса

Некоторые медийные события последнего времени в РФ дают повод обратиться к весьма скользкой для обывателя теме. Да, впрочем, подавляющее большинство людей которые говорят и пишут на темы мистицизма-оккультизма так же об этом не говорят. Причины - отчасти из-за пикантности темы, но чаще - ее элементарного непонимания.
Не так давно все желающие узнали, что актер тов. Никита Джигурда состоит в каком-то там тайном ордене, где практикуются сексуальные магические практики. В этом ордене состояла и та уже усопшая очень богатая дама, деньги которой он пытается заполучить. Понятно, что сей "орден" - бизнес-проект по отжиму части бабла у "интересующихся" лохов. Но сути это не меняет.
Существовала ли сексуальная магия в обозримом Средневковье? Причем не в "сатанинских эксцессах" священника Гибура, а более серьезная, скрытая в тайных обществах, некоторых масонских ложах и орденах? Утверждать что-то на этот счет трудно, так как если это и было, то в условиях самой жестокой конспирации. Так как даже в наши свободные времена, отношение к таким вещам в обществе неоднозначное.
Собственно, магические сексуальные ритуальные практики имеют отдаленное отношение к "сатанизму" и прочему "дьяволизму". Отношение они имеют к древним языческим космогониям, в которых все мыслится как результат сексуального взаимодействия, сначала - космических стихий, затем - богов, демонов, гигантов, полубогов, людей, духов, иных существ, людей и животных.
Есть две точки зрения на смысл сексуального акта. Обычный и оккультный. С обычной точки зрения, цель секса - зарождение новой жизни. А так же - удовольствие. С оккультной точки зрения, цель и смысл сексуального акта - это только зарождение новой жизни. И эта жизнь, в широком смысле, зарождается даже тогда, когда она в привычном физическом значении не зарождается. "Тело не знает, что такое секс ради удовольствия". (К.К.)
Это знают оккультисты практикующие ритуальную сексуальную магию.
Анонимный американский практик предельно четко описывает смысл ритуальной сексуальной магии: "Это - самый простой и самый эффективный способ забросить свои идеи, желания, в коллективное бессознательное".
Главная здесь трудность - сочетать собственно сексуальную энергию данного акта, чувства, с определенным целепологанием. Достигается это посредством специальных ритуалов влияющих на сознание. Ну или как упрощенный вариант сцена из одного из российского фильма 90-х, где герой занимается анальным сексом с девушкой, предварительно накрыв ее большой картой, вырезав дырку на месте Москвы.
В тайном обществе в котором состоит этот американец есть такая градация: 8-ой градус - мастурбация, 9-й - гетеросекс, 10-й почему то пропущено, 11-й - гомосекс и гетеросекс с животными. От простого к сложному.
Не так давно российскую общественность всколыхнула история, в которой человек похожий на актера Алексея Панина занимается сексом с собакой. Этому были посвящены передачи на центральных ТВ, в стране, в которой как мы знаем самые крепкие скрепы и самая лучшая духовность. Все это как то странно. И наводит на определенные выводы.
Вот представьте себе: некое недремлемлющее Око Вселенной беспрерывно сканирует мир людей. И видит всех этих копашашихся онанистов, гетеро и гомосексуалов. Отдельно отмечает Джигурду и ему подобных. И вот, о чудо, Вселенная видит настоящую жемчужину, нечто уникальное - человек с лицом известного российского актера занимается половым актом с животным. Вселенная вынуждена протянуть к нему свой луч, проникнуть в его сознание, чтобы считать информацию. И что она видит? Какое-то безмыслие лафкрафтианского бога Азатота, о котором говорят, "что он сам не понимает даже того, что сам создает" - "последний бесформенный кошмар в средоточии хаоса".
Азатот (Azathoth) — «слепой слабоумный бог», «султан демонов» и «ядерный хаос".
« …тот последний бесформенный кошмар в средоточии хаоса, который богомерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности — безграничный султан демонов Азатот, имя которого не осмелятся произнести ничьи губы, кто жадно жуёт в непостижимых, тёмных покоях вне времени под глухую, сводящую с ума жуткую дробь барабанов и тихие монотонные всхлипы проклятых флейт, под чей мерзкий грохот и протяжное дудение медленно, неуклюже и причудливо пляшут гигантские Абсолютные боги, безглазые, безгласные, мрачные, безумные Иные боги, чей дух и посланник — ползучий хаос Ньярлатотеп. »
— Г.Ф. Лавкрафт, «В поисках неведомого Кадата»
Далее Вселенная механически, вынужденно, считывает это хаотическое сознание "человека похожего на Панина" и загружает его в коллективное бессознательное России и мира. А потом умирает конспиролония. Ибо все эти закулисные кукловоды, аннунаки и корпократы, ротшильды и рокфеллеры, путины и трампы, старцы и рептилоиды, банкиры и жидомасоны, превращаются в не более чем щепки несущиеся к Неминуемому в бурлящем потоке Хаоса сознания Панина-Азатота. Эксперты, политологи и конспирологи пытаются найти логику, смысл в происходящих событиях в России, на Украине, Европе и США и далее везде. Но никакой логике нет. Есть Предвечный Хаос, который пробил внепространственную брешь и неудержимо хлынул в эту реальность.
|Уникальное фото. Два проводника Хаоса вместе.
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