Последний бесформенный кошмар в средоточии хаоса

Уникальное фото. Два проводника Хаоса вместе.

Некоторые медийные события последнего времени в РФ дают повод обратиться к весьма скользкой для обывателя теме. Да, впрочем, подавляющее большинство людей которые говорят и пишут на темы мистицизма-оккультизма так же об этом не говорят. Причины - отчасти из-за пикантности темы, но чаще - ее элементарного непонимания.Не так давно все желающие узнали, что актер тов. Никита Джигурда состоит в каком-то там тайном ордене, где практикуются сексуальные магические практики. В этом ордене состояла и та уже усопшая очень богатая дама, деньги которой он пытается заполучить. Понятно, что сей "орден" - бизнес-проект по отжиму части бабла у "интересующихся" лохов. Но сути это не меняет.Существовала ли сексуальная магия в обозримом Средневковье? Причем не в "сатанинских эксцессах" священника Гибура, а более серьезная, скрытая в тайных обществах, некоторых масонских ложах и орденах? Утверждать что-то на этот счет трудно, так как если это и было, то в условиях самой жестокой конспирации. Так как даже в наши свободные времена, отношение к таким вещам в обществе неоднозначное.Собственно, магические сексуальные ритуальные практики имеют отдаленное отношение к "сатанизму" и прочему "дьяволизму". Отношение они имеют к древним языческим космогониям, в которых все мыслится как результат сексуального взаимодействия, сначала - космических стихий, затем - богов, демонов, гигантов, полубогов, людей, духов, иных существ, людей и животных.Есть две точки зрения на смысл сексуального акта. Обычный и оккультный. С обычной точки зрения, цель секса - зарождение новой жизни. А так же - удовольствие. С оккультной точки зрения, цель и смысл сексуального акта - это только зарождение новой жизни. И эта жизнь, в широком смысле, зарождается даже тогда, когда она в привычном физическом значении не зарождается. "Тело не знает, что такое секс ради удовольствия". (К.К.)Это знают оккультисты практикующие ритуальную сексуальную магию.Анонимный американский практик предельно четко описывает смысл ритуальной сексуальной магии: "Это - самый простой и самый эффективный способ забросить свои идеи, желания, в коллективное бессознательное".Главная здесь трудность - сочетать собственно сексуальную энергию данного акта, чувства, с определенным целепологанием. Достигается это посредством специальных ритуалов влияющих на сознание. Ну или как упрощенный вариант сцена из одного из российского фильма 90-х, где герой занимается анальным сексом с девушкой, предварительно накрыв ее большой картой, вырезав дырку на месте Москвы.В тайном обществе в котором состоит этот американец есть такая градация: 8-ой градус - мастурбация, 9-й - гетеросекс, 10-й почему то пропущено, 11-й - гомосекс и гетеросекс с животными. От простого к сложному.Не так давно российскую общественность всколыхнула история, в которой человек похожий на актера Алексея Панина занимается сексом с собакой. Этому были посвящены передачи на центральных ТВ, в стране, в которой как мы знаем самые крепкие скрепы и самая лучшая духовность. Все это как то странно. И наводит на определенные выводы.Вот представьте себе: некое недремлемлющее Око Вселенной беспрерывно сканирует мир людей. И видит всех этих копашашихся онанистов, гетеро и гомосексуалов. Отдельно отмечает Джигурду и ему подобных. И вот, о чудо, Вселенная видит настоящую жемчужину, нечто уникальное - человек с лицом известного российского актера занимается половым актом с животным. Вселенная вынуждена протянуть к нему свой луч, проникнуть в его сознание, чтобы считать информацию. И что она видит? Какое-то безмыслие лафкрафтианского бога Азатота, о котором говорят, "что он сам не понимает даже того, что сам создает" - "последний бесформенный кошмар в средоточии хаоса".— Г.Ф. Лавкрафт, «В поисках неведомого Кадата»Далее Вселенная механически, вынужденно, считывает это хаотическое сознание "человека похожего на Панина" и загружает его в коллективное бессознательное России и мира. А потом умирает конспиролония. Ибо все эти закулисные кукловоды, аннунаки и корпократы, ротшильды и рокфеллеры, путины и трампы, старцы и рептилоиды, банкиры и жидомасоны, превращаются в не более чем щепки несущиеся к Неминуемому в бурлящем потоке Хаоса сознания Панина-Азатота. Эксперты, политологи и конспирологи пытаются найти логику, смысл в происходящих событиях в России, на Украине, Европе и США и далее везде. Но никакой логике нет. Есть Предвечный Хаос, который пробил внепространственную брешь и неудержимо хлынул в эту реальность.