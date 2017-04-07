Намедни случились 59 Томагавков. Общественность, и без того возбужденная педократическими митингами Навального и взрывами в российских городах, еще более возбудилась и кто-то уже объявил, что Трампа больше нет, а есть Хилари-трансвестит несущая Третью мировую, какой-то взбешенный гражданин поэтому случаю жаждет ссать в лицо какому-то журналисту и т.д., но несмотря на всю эту истерию хочется обратить внимание на один малоинтересный момент.
Как часто, а точнее сколько раз, во всем этом бурлящем информационном потоке будет упомянуто имя главы минобороны Сергея Шойгу? Как никак, несмотря на приказы Главкома, ответственность за всю эту сирийскую авантюру лежит и оборонном ведомстве и лично на Кожугетыче.
Представьте, что творилось бы в полусистемных СМИ и в блогах если во главе минобороны стоял бы Сердюков?
Предположим, что СМИ приказали немусолить имя Шойгу. Но кто такой приказ отдал самым разнесависимым и оппозиционным блогерам? Никто.
В этом мире ничто не способно поколебать образ "хорошего мужика" в лице тов. Шойгу.
Вот где небо закрыто настоящим непробиваемым куполом.
Тут угадывается сила настоящего колдовства и шаманизма.
Пока же все идет по плану Великой Хаотизации Панина-Азатота.
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