пятница, 7 апреля 2017 г.

59 Томагавков

Намедни случились 59 Томагавков. Общественность, и без того возбужденная педократическими митингами Навального и взрывами в российских городах, еще более возбудилась и кто-то уже объявил, что Трампа больше нет, а есть Хилари-трансвестит несущая Третью мировую,   какой-то взбешенный  гражданин поэтому случаю жаждет ссать в лицо какому-то журналисту  и т.д., но несмотря на всю  эту истерию хочется обратить внимание на один малоинтересный момент.

Как часто, а точнее сколько раз, во всем этом бурлящем информационном потоке будет упомянуто имя главы минобороны Сергея Шойгу? Как никак, несмотря на приказы Главкома, ответственность за всю эту сирийскую авантюру лежит и оборонном ведомстве  и лично на Кожугетыче.

Представьте, что творилось бы в полусистемных СМИ и в блогах если во главе минобороны стоял бы Сердюков?

Предположим, что СМИ приказали немусолить имя Шойгу. Но кто такой приказ отдал самым разнесависимым и оппозиционным блогерам? Никто.

В этом мире ничто не способно поколебать образ "хорошего мужика" в лице тов. Шойгу.

Вот где небо закрыто настоящим непробиваемым куполом.

Тут угадывается сила настоящего колдовства и шаманизма.

Пока же все идет по плану Великой Хаотизации Панина-Азатота
Автор: Pavel на
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