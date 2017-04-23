воскресенье, 23 апреля 2017 г.
"Зона реновации"
Магические практики и ритуалы, которые создал Кроули, по нашим временам выглядят откровенным анахронизмом. Они мало кому интересны. Но зато интересны идеи Кроули как "пророка эона Гора". О Горе и дилемме выбора.
"К ЧЕЛОВЕКУ: Поступай в согласии со своей волей, таков да будет весь Закон! Моё Служение на Земле началось в год основания Теософского Общества, в свою очередь я принял на себя грехи всего Мира, чтобы Пророчества сбылись и человечество смогло перейти от Магической Формулы Осириса к Формуле Гора. И мой Час настал, я объявляю свой Закон".
Их суть этого Закона проста: каждый человек уникален и он вправе осуществлять свою свободную волю. "Делай, что хочешь". Эта воля может быть ограничена только правом других людей. Согласно кроулинской этики, если человек скажем - вор, то он отрицает право собственности другого человека. Следовательно, с магической точки зрения, он отрицает это право и для себя, и может быть безнаказанно ограбленным.
"Мы не имеем права с ходу решать, что поедание опилок якобы удовольствие неестественное. Организм определенного человека может быть так устроен, что опилки пойдут ему на пользу. И пока эта его странность не вредит и не мешает другим людям, нет причины, почему бы его не оставить в покое.
Но если в этом же человеке укоренилась вера, что поедание опилок необходимо для счастья человечества; если он объясняет почти все, что происходит, поеданием или непоеданием их; если он воображает, что большинство людей, которые ему встречаются, такие же поедатели опилок, и вдобавок, если он думает, что спасение мира зависит полностью от создания законов, чтобы заставить людей есть опилки, любят ли они это или нет, то будет справедливо сказать, что его психика неуравновешенна и, что он свихнулся на этой теме; и, далее, сама практика потребления опилок, какой бы невинной она не казалась, в этом частном случае - извращение".
Кроули и его последователи считают, что те кто покушается на личность, правы и свободы других, неэффективно наказывать лишением свободы. На земле должны выделены достаточно обширные территории для таких преступников, где они могут жить свободно, выстраивая ту модель социальной жизни, которая соответствует их внутренней природе. Надо полагать, что в будущем такие "бандустаны" появятся официально. Пока их прообразы существуют в виде ряда "государств".
Населять их будут не только и не столько преступники в обычном понимании, а последователи традиционных религиозных и политических течений эры Озириса: тоталитаристы, "фундаменталисты", сторонники фашизма, коммунизма, идей чучхе. Точнее те из них, кто стремится агрессивно навязать окружающим свои "ценности".
Трудно сказать, будут ли на Земле какие-то территории с переходными формами социальных отношений, но совершенно точно можно утверждать, что будут существовать, с одной стороны - архаичный ад бандустанов, "отрицающих Волю", и территории существующие на основах новой законности эона Гора.
Это очень гуманное решение проблемы определенной категории людей. Однако понятие "родины" в этой ситуации станет весьма относительным. К. К. Учитель так объясняет суть проблемы с которой сталкиваются в большинстве случаев человеки: "Они просто оказались в плохом месте". Не надо усложнять, когда можно не усложнять. Можно родиться и жить на территории , которая в глобальной системе координат является таким вот "плохим местом". "Зона реновации". Но для тебя это родина, сынок.
РФ - это плохое место. Здесь отсутсвуют элементарные гражданские права, не говоря о каких-то проблесках новой духовности эона Гора. Этакий адец на Земле. Можно здесь жить, отказаться от рефлексии и принять правила игры, можно "бороться с системой", можно уехать. Вечный выбор для дорогих россиян, а теперь и для москвичей: градиозный план реновации.
Автор: Pavel на 22:17
Ярлыки: оккультная политика, Россия
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