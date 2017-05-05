пятница, 5 мая 2017 г.

Почему Запад терпит неудачу в борьбе с Россией?


Вообще, глядя на всю эту эпохальную и бесконечную эпопею "противостояния с Западом", возникает стойкое ощущение, при всем этом шуме  внешней серьезности, какой-то затянувшейся надоевшей театральной постановки.

В РФ до колик смеются искандеры, российские дипломаты дают отлуп и как-то легко издеваются над своими коллегами и политиками Запада, демонстрируя свою доминантность и  интеллектуальное превосходство. Или же просто, как новый дипломат Сафронков жестко нагибают оппонентов-ботаников: "В глаза смотри! В глаза мне смотри, я сказал!".

Публика (не только российская) на все это смотрит, и волей-неволей признает за РФ статус какой никакой "великой державы" и "мощного геополитического игрока".

В общем, как то незадалось у современных "демократий" с  Россией. Контакты с РФ  надо отдать на аутсорсинг. Посмел бы дипломат Сафронков так себя вести, если бы напротив него в ООН сидел не гнилой англосаксонский интель, а представитель уважаемого чеченского тейпа?

Впрочем, даже чеченцев привлекать не обязательно, это "тяжелая артиллерия". Вполне можно обойтись таджиками, которые, прямо сейчас походя запретили у себя акцию "Бессмертный полк".  Сразу бы прекратились все бы эти колкости и шуточки Маши Захаровой и тов. Пушкова, так дело бы пришлось иметь не с кем-то, а  со Среднеазиатским Хозяином.
Шутки закончились
И за какое-то, весьма непродолжительное время, коллективный Запад, добился бы просто впечатляющих успехов с этой "несгибаемой Россией".

Увы, этого не будет. А значит и дальше придется смотреть это шоу.
Автор: Pavel на
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