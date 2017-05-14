воскресенье, 14 мая 2017 г.

Итоги митинга против реновации

Как сообщают СМИ, на разрешенную акцию против реновации в Москве вышли 5 тыс. человек.  Независимый подсчет говорит о 20 тысяч.

Мда..

Что тут можно сказать? Референдум по реновации состоялся и народ ее всецело одобрил.

Первоначально, согласно плану под реновацию должны попасть 1,6 млн. москвичей. Но поскольку реноваторы это все равно что обезьяна с гранатой, то своим будущим должны были бы озаботится и остальные жители первопрестольной. Но нет, всего на улицу вышла ничтожная часть из миллионов.

Из этого следует два простых вывода с одним одинаковым итогом:

1. Абсолютное большинство москвичей одобряют реновацию. Точка.

Или

2. Значительная часть москвичей если и против реновации, но не будет отстаивать свои права.

Блогер kuigoroj опознал в Навальном по его поведению человека который проходил курсы в том же что и он заведении по закрытым методичкам. "Как обращаться с народом". Это не "неси людям добро", а "Да, я знаю что я плохой и что я делаю вам плохо. Но если вы соглашаетесь с этим, и более того - это вам нравится, то вы хуже меня, и вы достойны того, что я с вами делаю".

Надо сказать, что эта власть, очень, очень мягка и корректна со своим народом. Возможности позволяют большее.
Автор: Pavel на
Ярлыки:

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