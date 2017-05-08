понедельник, 8 мая 2017 г.
Инициация: Навальный стал Гором
27 апреля Алексея Навального облили зеленкой. Уже во второй раз. В последнем случае, как утверждается, в зеленке присутствовал неизвестный химраствор, из-за которого Навальный потерял 85 процентов зрения одного глаза.
Инициация, согласно мистерии противостояния бога нового эона Гора и его противника - узурпатора Сета, таким образом, прошла успешно. Навальный стал одноглазым Гором, если и не всемирного масштаба, то российской политики - определенно. Подробно о борьбе Гора Сета - здесь.
После чего Навальному быстренько выдали загранпаспорт, который он, по его словам, не мог получить пять лет, так как находился под следствием.
"В течение пяти лет борцу с коррупцией не выдавали загранпаспорт, но внезапно сделали это 4 мая. Ранее Федеральная миграционная служба (ФМС) отказывала ему получении загранпаспорта, ссылаясь на его судимость.
«Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Все же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил», — написал политик в своем твиттере".
После Навальный экстренно отбыл на лечение в Барселону.
"Владимир Соловьев: Если в тви есть офтальмологии , расскажите чем славна испанская офтальмология ? Или Испания - пересадочный пункт, а клиники в другом месте?"
Последний факт действительно вызывает вопросы. Почему именно Барселона? Нет, сомнений в том, что в Барселоне умеют лечить глаза никаких нет, но по крайней мере, до сих пор она не фигурировала как особый центр по восстановлению зрения.
Вопрос отпадет, если принять во внимание тот факт, что именно в Барселоне находится в наше время главное гнездовье Ротшильдов.
Масоны и особенно иллюминаты придают чрезвычайное значение символическим и ритуальным актам.
И раньше Алексей Навальный был человеком не простым, а тут явно пошел у кукловодов на повышение.
Лечение же глаза, сама эта процедура, это отличный шанс загрузить в человека определенную информацию, запрограммировать или перепрограммировать его соответствующим образом.
Эмблема ФК "Барселона". Мы видим две колонны масонского храма и глаз Гора.
Автор: Pavel на 21:05
Ярлыки: Россия, тайные общества
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