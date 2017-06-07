Коды рабства: античность и наше время

Наша цивилизация во многом является наследницей великих цивилизаций античного мира - Рима и Греции. Культура, понятия "гражданина" и "государства", область права - все это, так или иначе, своим истоком имеет античность.
Диссонансом в этой благообразной картине преемственности является тот факт, что это были цивилизации рабовладельческими.
Как рабство согласуется с началами и идеями гуманизма античного мира?
Очевидно, что рабство, в том виде как оно существовало в Риме, имеет очень мало общего с рабством, которое повсеместно было распространено в древнем мире. В последнем случае, мы можем наблюдать что-то стихийное и случайное. Например, викинги покоряют какие-то племена. Берут в плен мужчин и женщин, торгуют ими. Налицо все признаки рабства. Других они подчиняют, обкладывают суровой податью, могут убить. Однако, спустя относительно непродолжительное время различия между покорителями-викингами и покоренными группами постепенно становятся минимальными, они смешиваются, и по сути становятся одним народом.
Совсем иная ситуация существовала в Риме. Рабство существовало в жестких правовых и даже сакральных рамках. Это не было прихотью, случайностью или порождением злонамеренной воли. Не только правящий класс, но и философы были убеждены в необходимости рабства.
Что такое рабство? Это "предложение, от которого нельзя отказаться". Стать рабом, принять печать рабства, или умереть.
Для раба это означает следующее:
- он отказывается от свободы, от своей личности, своей воли, и признает себя собственностью своего господина;
- отказ от права владеть оружием;
- отказ от собственности;
- отказ от полноценной семьи;
Раб получает взамен:
- жизнь;
- кров над головой, еду, одежду;
- определенную защиту.
Легко заметить, что эта "сделка", "посвящение в рабство", впоследствии была почти полностью перенесена в систему христианского монашества, с той лишь только разницей, что в последнем случае человек становился "рабом божим", а не рабом другого человека.
Для антиков, как писал Евгений Головин, не существовало понятий "наций" и "национальностей", а были рабы и свободные. Свободными для римлян были германцы. Рабами - славяне.
Что из себя представляла жизнь рабов? Вопреки расхожему мнению, тяжелый труд на рудниках, подразумевающий более-менее быструю утилизацию контингента, в лучших традициях ГУЛАГа, были местами для рабов совершивших серьезные проступки, и для "диких рабов", вчерашних пленных.
В целом же, раб девайс достаточно дорогостоящий, чтобы его целенаправленно изничтожать.
Нет нужды говорить о том, что жизнь рабов была тяжелой. Но все познается в сравнении. И для многих славян, слабоорганизованных, но при этом не лишенных природной хитрости, стоящих перед перспективой сгинуть в бесконечной "зоне АТО" в столкновениях с воинственными германцами или кровожадными гуннами, или возможностью уйти в солнечную страну цивилизованных римлян "мыть сортиры", работать прислугой, собирать фрукты на плантациях, выбор был очевиден.
По всей видимости, речь тут не шла об "обращение в рабство", а рабство со стороны славян носило во многом добровольный характер. Наплыв славян в римское рабство был столь велик, что "славянин" в западных языках стало синонимом слова "раб".
Минимальный "соцпакет", стабильность, и "уверенность в завтрашнем дне" всегда имеют ценность. Кроме того, некоторые рабы делали хорошую карьеру, как правило, в качестве "консильери", и даже становились формально богатыми.
Один монах, наш современник, так простодушно описал преимущества жизни в монастыре: "Мне нравится подчиняться и выполнять поручения. Тогда я свободен от бремени забот, и пребываю наедине с Богом".
В сущности, рабство - это укрытие от мира с его ужасами, это свобода от бремени нести ответственность за свою жизнь и жизнь других людей, это свобода от необходимости делать выбор и принимать решения. Есть люди, и даже "нации", "народы", предрасположенные к этому. И это прекрасно понимали в высоких античных цивилизациях.
P.S. В связи с этим вызывает определенное удивление популярность идей некоего "славянства" в России. Создаются тысячи сайтов, пишутся сотни тысяч статей, откуда-то вытаскиваются какие-то "предания" и "великая история предков". Все это, тем не менее, противоречит во многом исторической правде, и главное малополезно самим русским. (Интересная статья: Как русские сделали славян рабами). Но "русское" дурачье закусило удила и его уже не остановить.
Еще в 90-х пришлось прочесть о встрече "русской патриотической общественности" с чехами по культурной линии. И наши патриоты остались разочарованы тем как чехи холодно отреагировали на попытки продавить славянскую тему: "Ну славяне, и что?". Чехи столетиями, глядя на немцев, по капле выдавливают из себя славян, а тут какие-то возбужденные энтузиасты пристают к ним с предложениями замутить какое-то "вселенское славянское братство".
А пока все приходит к закономерному итогу: назвались славянами - полезайте в короб. Коды-то не изменить. И те товарищи из закулисья которые инспирировали специально для русских всю эту славянскую тему, об этом прекрасно знают.
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