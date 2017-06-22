четверг, 22 июня 2017 г.

Российские боги: Азатот-Панин

«слабоумный бог», «султан демонов» и "ядерный хаос"  
Как и в сериале "Американские боги", в РФ то же, в конкректных людях живут боги.

Некоторое время назад, еще "до", местный автор обратил внимание на двух персон российской актерской тусовки: эпатажных Джигурду и Панина, затронув при этом малоизвестную для публики тему сексуальной магии.

В частности, были приведены определенные доказательства, что актер Панин в этом плане является олицетворением Азатота:  Азатот (Azathoth) — «слабоумный бог», «султан демонов» и "ядерный хаос"  …тот последний бесформенный кошмар в средоточии хаоса, который богомерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности — безграничный султан демонов Азатот".


С тех пор "карьера" Алексея Панина обрела второе дыхание и резко пошла вверх. Народ живо интересуется своим богом-Азототом. По данным яндекс-вордстата, 2 млн 588 тыс поисковых запросов в месяц относится к Панину.

Для сравнения, Путин-Сет  имеет 5 млн 672 тыс запросов;
Наше Оппозиционное Все - Гор-Навальный  - 1 млн 528 тыс запросов;
 Медведев - 675 тыс запросов;
Гражданин Реноватор Собянин - 119 тыс запросов.

Народ на стороне богов Хаоса. Отсюда моделируйте будущее.
Автор: Pavel на
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