Российские боги: Азатот-Панин

|«слабоумный бог», «султан демонов» и "ядерный хаос"
Некоторое время назад, еще "до", местный автор обратил внимание на двух персон российской актерской тусовки: эпатажных Джигурду и Панина, затронув при этом малоизвестную для публики тему сексуальной магии.
В частности, были приведены определенные доказательства, что актер Панин в этом плане является олицетворением Азатота: Азатот (Azathoth) — «слабоумный бог», «султан демонов» и "ядерный хаос" …тот последний бесформенный кошмар в средоточии хаоса, который богомерзко клубится и бурлит в самом центре бесконечности — безграничный султан демонов Азатот".
С тех пор "карьера" Алексея Панина обрела второе дыхание и резко пошла вверх. Народ живо интересуется своим богом-Азототом. По данным яндекс-вордстата, 2 млн 588 тыс поисковых запросов в месяц относится к Панину.
Для сравнения, Путин-Сет имеет 5 млн 672 тыс запросов;
Наше Оппозиционное Все - Гор-Навальный - 1 млн 528 тыс запросов;
Медведев - 675 тыс запросов;
Гражданин Реноватор Собянин - 119 тыс запросов.
Народ на стороне богов Хаоса. Отсюда моделируйте будущее.
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