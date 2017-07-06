четверг, 6 июля 2017 г.

Про заблокированный СиП


Власть заблокировала ненаучно-познавательный сайт "Спутник и Погром", в котором иногда попадались весьма интересные материалы.

Закручивание гаек? Конечно. Но как уже неединожды повторял местный автор: простор для "закручивания гаек" в РФ, если и небеспределен, то огромен.

Здесь нет никакого злорадства и желание бросить камешки в чьи-то огороды, но  уже очень давно, когда приходиться видеть что-то про "русский национализм", и далее матрацы текста, автоматически срабатывает инстинкт бежать от этого подальше.  Хотя и СиП выделялся в лучшую сторону на общем фоне.

Русский национализм на протяжении уже очень долгого времени это сотни томов изощреннейшей камасутры. Все хорошо, камасутра есть, только секса нет. У таджиков, узбеков, китайцев, и прочих поляков, камасутры нет, а секс - есть. А у русских - нет. И в обозримом будущем не будет.

Это здорово, конечно, когда есть и секс и камасутра, но ведь русские националисты не готовы повторить подвиги Гитлера и Муссолини?  К этому гораздо сегодня ближе Кремль. Это очевидно.

Впрочем, нельзя исключать, что сайт еще разблокируют. Ведь разблокировали потихому заблокированный Порнхаб.  Вот и Владимир Вольфович вступился.


неинтеллектуальный Спутник и Погром

Автор: Pavel на
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