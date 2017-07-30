Вот могут ли себя назвать дураками граждане Израиля, США или Японии? Вряд ли. Ну нет у тебя чего-то - значит ситуация такая, умом не вышел, или не надо тебе это, дауншифтеру. И так хорошо.
Но есть страны, с "системами", где поголовно все страты населения ставятся в дурацкое положение и выглядят по дурацки. Там есть "дефицит" и "запрещенка". Эту "запрещенку" везут самолетами на родину в ходе визитов за рубеж самых высоких правительственных делегаций . Ну не дурацкое ли положение?
И так везде.
Запрещенная еда, запрещенные мысли. То есть какие то буквы выложенные в слова. В ближайшее время весьма значительная часть интернета для россиян окажется под запретом. Запрещенка.
Запрещенка всегда рождает повышенный интерес. В Китае 10% процентов населения так или иначе обходит блокировки. Существует значительный полулегальный рынок VPN-услуг. Перекрыть каналы до конца не получается. Можно конечно пойти пути КНДР, но это значит обвалить и поставить жирный крест на экономике.
Эксперты о последних законодательных инициативах:
Артем Козлюк: «Практически весь бизнес завязан на VPN. Под угрозу встают виртуальные частные сети любых предприятий, от мелких до крупных. Сбои в работе VPN могут произойти в любой момент из-за некорректной работы по правоприменению нового закона. Мы бесконечное число раз видим, как Роскомнадзор исполняет эти законы. Во-первых, они неграмотно написаны с технической стороны, во-вторых, в процессе правоприменения Роскомнадзор наращивает эту техническую безграмотность до новых масштабов».
Маркус Саар: «До сих пор не ясно, как будет происходить проверка и контроль. VPN, в отличие от формы анонимайзера, — это закрытая сеть, и для доступа к ней необходимо приобрести платную подписку и установить ПО. Причем у некоторых сервисов нет своего ПО, и необходимо настраивать подключение вручную, используя конфигурационные файлы, ключи и сертификаты. Второй вопрос — насколько рационально «бить» по технически подкованным пользователям, которые дошли до использования VPN, Tor и других инструментов. Ведь если они один раз нашли в себе силы и желание обойти цензуру, то сделают это снова и снова».
Саркис Дарбинян: «Блокировка операторами связи VPN-трафика однозначно означает колоссальный ущерб всему корпоративному сектору, цифровой экономике страны и понижение защищенности российских граждан в глобальной цифровой среде перед лицом иностранных спецслужб, корпораций и злоумышленников, использующих уязвимости для слежки и похищения данных. Закрыть на 100% возможность передавать и получать информацию по VPN не удавалось еще никому, даже в азиатских и мусульманских странах с репрессивными режимами. У провайдеров есть списки IP-адресов самых популярных VPN, которые они с какой-то периодичностью обновляют и блокируют. Но VPN-трафик тоже научился маскироваться. Провайдер VPN может создавать новые IP-адреса хоть каждую минуту (плюс бесконечный IPv6), поэтому делать это будет все сложнее и дороже».
В общем, придется как и в сказочном СССР желающим к дефициту продираться через тернии.
А пока две полезные ссылки (которые 1 ноября станут незаконными и будут удалены )
gettor@torproject.org - электронный адрес, на который после блокировки сайта torproject.org можно выслать запрос со словом windows и получить ссылки для скачивания TOR-браузера. (Не все почтовые сервисы работаю корректно).
Очень простая, но пожалуй лучшая инструкция по настройке TOR, если хотите поиграться в "неуловимого Джо": TOR-Hardcore — прокачиваем TOR браузер по-хардкору
Шлите на хуй всех тех, кто гонит на TOR и говорит, что он малоэффективен и вообще разработчики давно под крылом FBI. Даже если так оно и есть, то что с того? Неужели вы так накосячили, что вас будут искать аж Фэбосы? Вероятность этого крайне мала. Даже голый TOR без всяких там свистоперделок вводит наших доблестных полицейских в ступор. TOR – это отличный инструмент сам по себе, но всё-таки лучше использовать его в комплексе с другими средствами анонимности, чтобы избежать радушного принималова. А теперь ближе к делу.
Базовая настройка
В тублере TOR’a (зеленая луковица) выбираем настройки конфиденциальности и безопасно, ставим ползунок на уровень «средний».
«Настройки сети TOR» — ставим галку «Мой провайдер блокирует доступ к сети TOR» (первая галка), а остальные не трогаем. Появится окно, выбираем «Ввести мосты вручную», жмем «справка», копируем ссылку и переходим по ней, пару кликов, вводим капчу, получаем meek-мосты (индивидуальные, а не общий замес), вводим их в соответствующее окошко. Перезапускаем браузер, жмакаем на тублер и наблюдаем, что сразу же после вашего браузера идет не первое звено сети, а ретранслятор. Тем самым мы не палим своему провайдеру факт использования TOR’а.
Видете папку, где располагается TOR? Отлично, идем по следующему пути: Tor Browser\Data\Tor\torrc, открываем файл блокнотом, внизу вводим ExitNodes {us}, сохраняете изменения, закрываете и запускаете браузер. Теперь вы будете только под USA IP, что позволяет нам исключить возможность палева в том случае, если стражи правопорядка свой сервер замутили или че-то типа того. Просто делаем и не думаем, USA же как-то надежнее, согласны? В некоторых случаях можно RU ставить, когда надо под Российским IP зайти.
Плагины
NoScript — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/noscript/?src=search. Нахрен обрубает все палевные скрипты, однако с ним порой очень трудно использовать социальные сети, так что иногда приходится вырубать. Вещь незаменимая. Вроде как установлена по-умолчанию, что как бэ намекает.
No-Script Suite Lite — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/noscript-lite/?src=cb-dl-created. Аналог предыдущего плагина, работает в автоматическом режиме. Установили и забыли. Штука полезная.
Request Policy — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/requestpolicy/?src=search. Просто устанавливаем и забываем о нем. Иногда может отключать отображение изображений. Если смотрите детское печенье, то обрубаем и радуемся.
User-Agent Switcher — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/user-agent-switcher-firefox/?src=search. Думаю, многие из вас и так догадались, что этот плагин из себя представляет. Прячемся под маски различных операционных систем и браузеров. Занятная вещица и очень простая в использовании. Годно!
RefControl — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/refcontrol/. Плагин перекрывает сайтам возможность фиксировать цепочку ваших перемещений в глобальной сети. Настройка простая – просто обрубайте полностью.
No Track — https://addons.mozilla.org/rU/firefox/addon/no-track/?src=cb-dl-created. Установили и забыли. Меняет отпечатки вашего браузера быстро, бесплатно и ахуенно.
Disconnect — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/disconnect/?src=search. Обрубает всякие шпионске модули к хуям собачьим.
Ghostery — https://addons.mozilla.org/Ru/firefox/addon/ghostery/?src=search. Выполняет аналогичные предыдущему плагину функции.
Better Privacy — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/betterprivacy/?src=search. Быстрая очистка всякого лютого палева. Помните Мистера Вульфа из фильма «Криминальное чтиво», который «решал все проблемы» (см. изображение выше)? Так вот этот плагин подобен ему, настоящий профессионал в оперативном уничтожении улик.
Clear Console — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/clear-console/?src=search. Плагин для быстрой, но чуть менее эффективной очистки. Советую использовать время от времени.
VTzilla — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/vtzilla/?src=search%20%20%20. Быстро проверяем ссылки на содержание вирусов по сервису Virus Total.
Adblock Edge — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/adblock-edge/?src=cb-dl-mostpopular. Популярный блокировщик рекламы, но чуть более навороченнее оригинала.
Privacy Settings — https://addons.mozilla.org/Ru/firefox/addon/privacy-settings/?src=cb-dl-recentlyadded. Настройки приватности браузера прямо на панели быстрого доступа. Очень удобно.
Dolus — https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/dolus/?src=cb-dl-created. Забавный плагин, который как бы говорит всем сайтам, что IP TOR’а – это вовсе не ваш настоящий IP, то есть подставной, и наугад даёт рандомный IP, который типа ваш настоящий, но на самом деле это совсем не так.
Собственно, на этом всё. Теперь ваш TOR браузер настроен по-хардкору.
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