Усовершенствованный Ад демона Кроули

Намедни часть небезраличной общественности была поражена громадными очередями. Нет, не к мощам и не картинам, а к метро в Санкт-Петербурге.
Блогер Пионер пишет, что это порыв души настоящих романтиков чекизма: "Скажите, идиоты глумятся над народом? И ошибётесь, потому что даже идиот сообразит, к чему приведёт тотальный досмотр пассажиров на входе в метро. А это настоящие романтики чекизма! Они мечтают о тотальном шмоне населения. Поэтому предусмотрительно выбрали наименее загруженные станции. То есть они думали себе о чём-то, мечтали. Вдруг бы получилось…"
Но местному автору представляется, что все гораздо тоньше, метафизичнее и конспирологичнее.
Есть такой культовый американский сериал "Сверхъестественное" в котором главные герои сражаются с разной нечистью. Один из представителей нечисти - хитроумный демон по имени Кроули. Когда Люцифер был заточен в клетке на самом дне Ада, Кроули захватил власть и стал королем Ада.
Всячески подчеркивается тот факт, что Кроули по происхождению - британец. С ним американцы Сэм, Дин, Бобби и архангел Кастиель - борются, но иногда вынужденно заключают тактические союзы.
Однажды один из героев попадает в Ад. Там он видит огромную очередь из печальных мужчин и женщин, похожую на эту очередь в метро:
Далее следует диалог. Что это? Это Ад. Усовершенствованный мной - отвечает Кроули. И поясняет: Все грешники в Аду, по сути, мазохисты. Они желают над собой пыток и издевательств. (Раздается истошный крик: да засуньте мне наконец раскаленную кочергу в задницу!) Но когда подходит очередь и их ожидание своих порций пыток должно закончится, они снова попадают в конец очереди. И это - лучшая пытка.
Жизнь людей проходит в "добывании хлеба насущного в поте лица", и получении мелких радостей от немногих заработанных денег. Жизнь эта проходит в курсировании между обычно не очень любимой и опостылевшей работой и условно благоустроенной норкой в бетонном человейнике. Но если на пути этих пунктов, а так же многих других (желаемая "раскаленная кочерга") поставить еще препоны в виде очередей, то пытка этой "жизнью" и вовсе становится утонченной.
Вообще стоит подумать о истинной природе "очередей".
И веселая песенка:
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