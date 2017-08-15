О дачниках, власти, олигархах, рептилоидах и Петросяне

Окунемся в дебри махровой конспирологии начав с дел внутрироссийских.
1. Реновация. Об этом внезапном явлении уже много говорилось, в том числе и здесь, так что повторятся не стоит.
2. Дачи. Реновация, подразумевающая прежде всего размывание понятия частной собственности, а потом все остальное, органично дополняет вскоре принятый закон о дачах.
"Вскоре более 60 миллионов россиян (а это без малого половина населения страны), останутся без дач, причем совсем. Причина — в подписанном Владимиром Путиным в самом конце законе № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
— Закон этот пытались «протащить» на высшем уровне еще в 2014 году, — отмечает председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова, — однако в тот раз у инициаторов ничего не получилось. За три года он проделал трудный путь, в него вносились различные поправки, а нынешняя редакция, которая в итоге и была одобрена Госдумой, уже пятая по счету. Но итог все равно получился плачевный.
Во-первых, потому, что такого понятия, как дача, известного на Руси еще с царских времен, больше нет, оно законодательно уничтожено. Так что дачников, как класс, чиновники исключили из нашей жизни.
И делается вывод: путем многоходовых комбинаций, власти сознательно уводят россиян во времена Советского Союза, когда частной собственности у людей не было в принципе.
— Текущая внутренняя политика, — делает заключительный вывод эксперт, — которую проводит Правительство РФ, четко на законодательном уровне направлена на то, чтобы окончательно превратить нас в неимущих рабов. Но при этом оно обязывает нас содержать за свой счет общее имущество".
Итак, "государство РФ" в массовом порядке, незаметно, но последовательно, раскулачивает своих граждан.
Тем временем, последние санкции США в отношении РФ есть ничто иное, как процесс раскулачивания уже российского олигархата. По росТВ об этом не раскажут, но многочисленные эксперты уже объяснили публике, что на самом деле влекут эти санкции для российской "элиты".
Что объединяет российских квартировладельцев, дачников - с одной стороны и российских миллиардеров - с другой? То, что внешне ничего не меняется. Люди продолжают жить в своих квартирках и дачах, платить "коммуналку", покупать и продавать недвижимость, крупный бизнес, "друзья Путина", так же продолжают заниматься своими привычными делишками, и никто их пока не лишает "непосильно нажитого". Но ситуация для тех и других уже де-факто переведена в иное правовое поле. И в нем однозначно читается: ваша собственность - уже не ваша.
В РФ лишают собственности всех. Одних - само "государство РФ", а других - "мировое государство", "мировое правительство". Так решили кукловоды. Зачем? Это вопрос.
Отсюда возникает следующий вопрос: а как на все это среагирует российский олигархат? Выдвигается даже версия, что он вот-вот "свергнет Путина", который "довел до всего этого". Ответ: а как среагировали российские квартировладельцы и дачники на принятые законы? Никак. Побурчали, покряхтели и смирились. Так и олигархи - затихарятся под веником.
Поскольку в РФ нет гражданского общества, то нет и свободных граждан, а есть "терпилы". И российский олигарх точно такой же не-гражданин в римском понимании, терпила, как и среднестатический российский обыватель, хотя они о себе мечтают иное. В конце концов, если все выросли на одной советской грядке с мечтами о "Жигулях", западных шмотках и "винограде на столе", так почему одни критически должны отличаться от других?
Так кто в РФ носитель власти? Где прячется эта власть?
Тест на "мы здесь власть!" российские олигархи не проходят. Хотя до недавнего времени, можно было предполагать иное. До сих пор читают и цитируют откровенное интервью Олега Дерипаски (мы - крупный бизнес и есть власть, президент - наемный менеджер, ФСБ, суды, прокуратура, чиновники - под нами).
Так может власть это - силовики? Но при всем уважении к силовикам, они на голову уступают прозападному олигархически-финансовому клану, контролирующему тот же ЦБ.
Так может власть в РФ - это единственно ее президент - Межгалактический Путин? Но что-то подсказывает, что если заменить Владимира Владимировича на Игоря Ивановича, Сергея Петровича или Льва Валерьяновича, ничего кроме внешних косметических изменений не произойдет. Система продолжит работать в прежнем режиме.
Так кто в РФ подлинный субъект власти? Куда тянутся линии управления?
Ничего, кроме Галковского и рептилоидов на ум не приходит.
И у живущих в РФ, и у наблюдающих ее со стороны, может сложиться о мнение о мощи, монолитности системы. Да, со свободами плоховато, но очевидна эта всеохватность, тотальность контроля, которую люди ощущают кожей. Очевидно, что "государство", "власть", обезопасило себя от какой-либо угрозы.
Но иногда декорации рушатся, и становится виден "тришкин кафтан" этой системы, и становится очевидно, что РФ - крайне странное образование, которому даже трудно дать определение. Что здесь нет субъекта власти, или эта власть находится где-то в другом месте.
Как пример: "В ходе журналисткого расследования под Кремлём был обнаружен искусственный грот площадью 7 тысяч квадратных метров. Проход глубиной 15 метров был вырыт в 2008 году генеральным директором «Старграда» Борисом Петросяном. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на доцента президентской академии РАНХиГС Сергея Карнаухова.
«… по долгу службы я столкнулся с владельцем коммерческих объектов в подземном переходе, соединяющем улицу Никольскую и Театральную площадь. Это был гендиректор «Старграда» Борис Петросян. […] Он сказал, что хочет расширить торговые площади за счет углубления под исторические здания улицы Никольской и с этой целью он (точнее, нанятые им рабочие) выкопал «грот» общей площадью 7 тысяч кв.м. Три подземных этажа!», — заявил Карнаухов".
Рабочие вывозили землю из грота во время раскопок в мусорных мешках по ночам. Затем землю сбрасывали в строительные котлованы на месте бывшей гостиницы «Россия». В настоящий момент в гроте живут лица без постоянного места жительства".
Была ли создана под Кремлем ячейка ЫГЫЛ с гыксогеном не уточняется. Петросян скрылся. Его ищут. Нет, не ФСО и прочие кэгэбоко, а криминалитет. Он им денег должен.
Так и живем.
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