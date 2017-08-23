12 сезонов сериала "Сверхъестесственное" - это не шутка. Выросло уже целое поколение "мистиков", "охотников" и "магов", почерпнувших свои знания о потустороннем мире не из пыльных книжек, а из заокеанского кино.Выкапывыние могил и сжигание трупов - главный способ избавиться от зловредного духа донимающего живущих. Так рассказали в сериале и показали это десятки раз.И вот в российской провинции появились свои "охотники", борцы с нечистью, живущие по заветам Supernatural.В 12 сезоне американские "охотники" в основном боролись со своими британскими коллегами. Англичане показаны крайне умными, коварными и жестокими. Эмисары тайного ордена с Острова презрительно называют американцев, и считают их примитивными дуболомами. Король Ада британец Кроули предпринял попытку заключить с англичанами союз, и не упустил возможность многозначительно пошутить: давайте уже оформим наше Британское Содружество.В сериале американцы отбились от наезда своих британских коллег. Отстояли независимость. Отобьются ли они в реальной жизни - не факт.