среда, 23 августа 2017 г.
По заветам Supernatural
12 сезонов сериала "Сверхъестесственное" - это не шутка. Выросло уже целое поколение "мистиков", "охотников" и "магов", почерпнувших свои знания о потустороннем мире не из пыльных книжек, а из заокеанского кино.
Выкапывыние могил и сжигание трупов - главный способ избавиться от зловредного духа донимающего живущих. Так рассказали в сериале и показали это десятки раз.
И вот в российской провинции появились свои "охотники", борцы с нечистью, живущие по заветам Supernatural.
"Настоящий чернокнижный кошмар расследуют в эти дни правоохранители Кургана. В селе неподалеку от областного центра была в ритуальных целях осквернена могила умершей 5 лет назад девушки. Гроб с телом выкопали и сожгли.
Все началось с того, что в Кетовский райотдел обратился житель села Менщиково. В пятницу 18 августа он навещал родные могилки на местном кладбище и заметил, что одна из могил раскопана, а рядом валяется обгорелый гроб. Полиция выехала в Менщиково и в результате недолгих розысков задержала двоих вандалов – это безработные жители Кургана 30 и 23 лет.
Установлено, что это двое умышленно раскопали могилу умершей в 2012 году в возрасте 16 лет Ольги Гилевой. Вытащили тело и сожгли. Интернет-портал Kurgan.ru со ссылкой на комментарии в социальных сетях рассказывает: «К надругательству над трупом причастен молодой человек, который встречался с Ольгой. Знакомые пишут, что парень Ольги в последнее время буквально сходил с ума, говорил, что Оля часто ему снится, и он пошел по знахаркам. Якобы именно одна из таких «повитух» и посоветовала ему откопать могилу девушки и совершить это чудовищное деяние, за которое ему и его приятелю грозит тюрьма».
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщает 21 августа пресс-служба УМВД России по Курганской области".
В 12 сезоне американские "охотники" в основном боролись со своими британскими коллегами. Англичане показаны крайне умными, коварными и жестокими. Эмисары тайного ордена с Острова презрительно называют американцев "одичавшими колонистами", и считают их примитивными дуболомами. Король Ада британец Кроули предпринял попытку заключить с англичанами союз, и не упустил возможность многозначительно пошутить: давайте уже оформим наше Британское Содружество.
В сериале американцы отбились от наезда своих британских коллег. Отстояли независимость. Отобьются ли они в реальной жизни - не факт.
Автор: Pavel на 22:31
Ярлыки: Англия, оккультная политика, США
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