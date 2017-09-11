11 Сатанинских Правил или Будь Мужиком Бле*ать!

Случайно забрел на сайт российской Церкви Сатаны. Сатанисты сразу оповещают входящих, что они всецело соблюдают российское законодательство, против экстремизма, и хотя депутат Яровая не является членом Церкви Сатаны она им нравится, и они поддерживают одноименный закон - "закон Яровой".





Захотел найти что-то где учат плохому, а оказалось, что вся идеология Церкви Сатаны сводится к призывам, которые так или иначе, в свою очередь, сводятся к: "будь мужиком, блеать!" и "как вести себя в хате".





Одиннадцать Сатанинских правил





1. Не высказывайте своей точки зрения и не давайте советов, если только вас об этом не попросят.





2. Не рассказывайте о своих неприятностях другим, если только вы не уверены в том, что вас хотят выслушать.





3. В чужой берлоге выказывайте уважение либо не появляйтесь там вообще.





4. Если гость вашей берлоги досаждает вам, обходитесь с ним жестоко и безжалостно.





5. Не делайте попыток сексуального сближения, если только не получаете приглашающий сигнал.





6. Не берите вещь, не принадлежащую вам, если только она не является бременем для ее хозяина и он не просит об освобождении его от этого бремени.





7. Признайте силу магии, если она была успешно вами применена для достижения ваших целей. Если вы отрицаете силу магии после того, как с успехом ею воспользовались, вы лишитесь всего достигнутого.





8. Не выражайте своего недовольства по поводу того, что не имеет к вам никакого отношения.





9. Не причиняйте вред маленьким детям.





10. Не убивайте животных, кроме как для пропитания и при защите от их нападения.





11. Находясь на открытой территории, не мешайте никому. Если кто-то мешает вам, попросите его прекратить. Если он не останавливается, обезопасьте себя.





В целом, хорошие, правильные, советы.





Всего вам доброго.