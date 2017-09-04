Все таки может бахнуть

После закрытия российских дипконсульств в США, россияне - сотрудники этих учреждений едва ли не массовом порядке стали искать политического убежища в США.На родину, в объятия "скреп" не хочется. И их можно понять.И конечно, можно предположить, что сотрудники какие-то не такие, ренегаты, предатели, околомидовская шелупонь, а вот где-то там, в верхах, державники, патриоты, и так бы никогда не поступили. Но там, в этих самых верхах, точно такие же люди. С теми же целями и запросами, и все все понимают.Но повестка, спущенная откуда-то сверху и для трамповской и для кремлевской актерской труппы одна - это разыгрывать ожесточенное противостояние. Причем, не вялое, а с повышением ставок, когда в результате должно БАХНУТЬ."Холодная война" между СССР и США за десятилетие превратилось во что-то ритуально-унылое. Это "демонстрация мощи", игра мускулами и желваками, и сверкание безумными очами в нужные моменты. Но все знали, что это игра, "терки", вроде прыжков и ужимок самцов в брачный период. И до настоящей большой крови не дойдет. Но сейчас многое по другому. И ракеты таки могут полететь. Причем неожиданно для "брачующихся".И тут явно есть какие-то глобальные силы, или сила, которая к этому ведет, ей нужен именно такой результат. Нужен обмен ударами, после которых мир перейдет в иное состояние.Поэтому вероятность того, что все таки наконец-то бахнет, и опыт атомных ударов по Японии - не последний в истории - очень высока.