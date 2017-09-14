СССР- РФ как прикол

Иногда самое главное - это понять где, и в какой ситуации ты находишься.И вот, когда русский человек поймет в каком государстве он живет - ему станет очень грустно.Сейчас вот развивается скандал с "Матильдой" и госпожей Поклонской. Но вы внимательно присмотритесь к оппонентам - Учителю и Мединскому. Хорошо так, пристально, присмотритесь. И многое вам станет очень понятно.РФ - это некий цирк. Мы живем в этом цирке. И почти все происходящее здесь носит характер ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА. Кто стоит за кулисами - не ясно. Но эти парни просто угарают от того что они делают. Им реально весело.Все это произошло не вчера. И СССР и РФ - это такой ПРИКОЛ, для тех кто в теме. Ну а вы там кувыркайтесь аборигены, всего вам доброго и хорошего настроения.