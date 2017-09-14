четверг, 14 сентября 2017 г.

СССР- РФ как прикол


Иногда самое главное - это понять где, и в какой ситуации ты находишься.

И вот, когда русский человек поймет в каком государстве он живет - ему станет очень грустно.

Сейчас вот развивается скандал с "Матильдой" и госпожей Поклонской. Но вы внимательно присмотритесь к оппонентам - Учителю и Мединскому.  Хорошо так, пристально, присмотритесь. И многое вам станет очень понятно.

РФ - это некий цирк. Мы живем в этом цирке. И почти все происходящее здесь носит характер ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА.  Кто стоит за кулисами - не ясно. Но эти парни просто угарают от того что они делают. Им реально весело.

Все это произошло не вчера. И СССР и РФ - это такой ПРИКОЛ, для тех кто в теме. Ну а вы там кувыркайтесь аборигены, всего вам доброго и хорошего настроения.


Автор: Pavel на
Ярлыки:

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