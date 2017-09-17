История ужасов: клоуны здесь и там





Различные сезоны сериала "Американская история ужасов" были разными, в том смысле, что некоторые из них были достаточно слабыми.Но начавшийся сезон под названием "Культ" предстает мощно и обнадеживающе. В главных ролях все те же Сара Полсон и Эван Питерс. Первая здесь - Элли Мэйфайер-Ричардс, убежденная демократка, живущая в лесбийском браке, и страдающая многочисленными фобиями ("первые приступы у меня случились когда я училась в колледже, но потом выбрали Обаму, у меня почти все прошло, я так его любила"), а Питерс - Кай Андерсон, как всегда, маньяк, и здесь - радикальный трампист со странными идеями, ненавидящий "понаехавших".Названия серий сами за себя говорят многое: "Ночь выборов", "11 сентября". Прекрасно передана атмосфера нарастающего в обществе психоза, и конечно, удивляет то, насколько американцы могут такие вещи тонко подмечать и высмеивать с той степенью свободы которая невозможна в современной РФ.Главной страшной загадкой сериала, похоже, будут клоуны - таинственные персонажи, которые совершают жестокие убийства и сеют панику.Клоуны, вообще, последнее время в моде. Клоуном быть хорошо. Ну а после сезона "Культа" спрос на клоунов, в самом широком смысле этого слова, по крайней мере в РФ, определенно вырастет. Именно поэтому в России последнее время так активизировались клоуны -