Страна Недимония

Полк НеДимонов последнее время имеет тенденцию к пополнению.

Иногда все что надо сделать - это принять правильное решение. Так, к примеру, цены на московскую недвижимость (которая, как мы знаем, "всегда будет в цене") падают, несмотря на все усилия.





СМИ: "Скидки на рынке загородной недвижимости класса «элит» сегодня достигают 50% от докризисных цен, рассказывают в Kalinka Group. Так, дорогие особняки можно купить с выгодой до $15 млн. За $20 млн вместо изначальных $35 млн можно купить особняк площадью 1500 кв. метров, расположенный в 7 км от МКАД".





И сейчас вложившиеся в московскую недвигу терпят пассивные убытки. Но веры не теряют.





А вот у молодого украинского пацанчика Димы Голубова никогда не было ни такой недвижимости, ни миллионов. Но Дима помаленьку что-то мутил в интернете, уловил куда дует ветер, и сделал в свое время правильный выбор.





Таким Димон был:

Таким стал: депутат украинской Рады от блока Петра Порошенко Дмитрий Иванович Голубов:

В 2016 Дмитрий Иванович задекларировал 4376 биткоинов.





В 2017 - 8752 биткоина.





Сейчас состояние Дмитрия Голубова достигает (только в биткойнах) 45 млн $.





А чего добился ты?