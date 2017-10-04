По нотам мистерии

Все что касается дел российских то общая картина, или, если угодно, карта происходящего, находится здесь.
Краткое содержание: "Силовик" Сет убивает своего брата Озириса и узурпирует власть. Духовное содержание прежних времен подменяется фальшивыми симулякрами. Эон времени, эпохи, подходит к концу, надо уходить, а уходить не хочется. К тому же тут начинает путаться под ногами подросший сын Озириса - Гор, который начинает оспаривать у Сета право на трон. В борьбе с Сетом он теряет один глаз. Сет, формально устанавливая диктатуру и "порядок", на деле творит хаос, и более того - открывает путь для космического Демона Хаоса, который должен обрушить границу между миром мертвых и живых, и прервать смену эонов, навсегда сохранив власть Сету в этой "мутной воде".
Вряд ли пищущие философы и аналитики знакомы с мифологемой этой событийной матрицы, но в последнее время появляется все больше публикаций, которые именно так и описывают происходящее, но другими словами.
Михаил Ямпольский: Россия — это страна, где больше нет институций:
"Главное — и в этом отличие России от Запада, — что, хотя на Западе происходит кризис институций, они все-таки существуют —существуют — и это очень хорошо сейчас видно по Америке, где институции борются с произволом и авторитаризмом Трампа. Они его как бы дисциплинируют: судебная система, Конгресс и так далее. Россия характеризуется, с моей точки зрения, тем, что в России просто произошёл развал и распад всех институций. Россия — это страна, где больше нет институций. Что такое институция — я говорил — это структура, которая выполняет свои функции в соответствии с каким-то законами, порядками, инструкциями. Теперь посмотрите, что происходит в России: в России произошел отказ от функционирования всех институций. Рынок не может функционировать, например, если нет институционных правил, если нет законов, защиты прав собственности и так далее. Рынок в России — это насмешка над рынком, он перестал быть институцией. Правоохранительные структуры вообще делают всё, что хотят, кого угодно могут арестовывать, полное насилие где угодно. Страна, некогда пытавшаяся внедрять институционный порядок, превратилась в страну, которая пронизана дисперсным насилием (всюду каждый делает, что хочет) и дисперсным произволом. Больше вообще никаких правил нет. Я считаю, что эта ситуация может описаться как полный распад государства.
Государства в принципе в России больше не существует, а есть конкуренция разных структур, которые утверждают, легитимизируют себя не с помощью своего функционирования, а с помощью проявления силы.
Это чудовищное состояние, и на самом деле из-за этого все превращаются в трясущихся рабов, которые не знают, что с ними сделают, потому что не к кому обращаться, больше нет никакого принципа порядка, к которому можно обратиться, нет закона".
Находящийся в застенках публицист Алексей Кунгуров, несмотря, на его уклон в "сталинизм", словил правильный инсайд: Есть две силы: «Путин» и «Навальный». Третьей стороны нет и не будет.
Конечно, многих интересует вопрос - кто же победит в этой борьбе? Рано или поздно победит Гор-Навальный. Речь тут идет не только о личности Алексея Навального, а о той силе, которую он олицетворяет. И конечно, же Навальный - это "проект". Не-проекты в таких масштабных делах физически не выживают.
Титаническая попытка сетитов, людей "черного пламени", "остановить время", и даже поломать глобальный порядок, в определенном роде даже внушает уважение, они будут бороться, но все же им придется однажды уступить. Впрочем, переход должен быть без кровопролития, достаточно мирным.
Быть "навальнистом" или быть "путинистом" - это и есть "реалполитик" нашего времени. Выбирайте по душе г
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