среда, 4 октября 2017 г.

По нотам мистерии

Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, но все же если эти прогнозы не только плод человеческого воображения, (которое как правило, видит впереди различные "ужасы", или же невообразимое "щастье"), а укладываются в некую парадигму сверхчеловеческого мифа, то тогда можно достаточно точно сказать "что было, что будет, чем сердце успокоится".

Все что касается дел российских то общая картина, или, если угодно, карта происходящего, находится здесь.

Краткое содержание: "Силовик" Сет убивает своего брата Озириса и узурпирует власть. Духовное содержание прежних времен подменяется фальшивыми симулякрами. Эон времени, эпохи,  подходит к концу, надо уходить, а уходить не хочется. К тому же тут начинает путаться под ногами подросший сын Озириса - Гор, который начинает оспаривать у Сета право на трон. В борьбе с Сетом он теряет один глаз.  Сет, формально устанавливая диктатуру и "порядок", на деле творит хаос, и более того - открывает путь для космического Демона Хаоса, который должен обрушить границу между миром мертвых и живых, и прервать смену эонов, навсегда сохранив власть Сету в этой "мутной воде".

Вряд ли пищущие философы и аналитики знакомы с мифологемой этой событийной матрицы, но в последнее время появляется все больше публикаций, которые именно так и описывают происходящее, но другими словами.


Михаил Ямпольский: Россия — это страна, где больше нет институций:


"Главное — и в этом отличие России от Запада, — что, хотя на Западе происходит кризис институций, они все-таки существуют —существуют — и это очень хорошо сейчас видно по Америке, где институции борются с произволом и авторитаризмом Трампа. Они его как бы дисциплинируют: судебная система, Конгресс и так далее. Россия характеризуется, с моей точки зрения, тем, что в России просто произошёл развал и распад всех институций. Россия — это страна, где больше нет институций. Что такое институция — я говорил — это структура, которая выполняет свои функции в соответствии с каким-то законами, порядками, инструкциями. Теперь посмотрите, что происходит в России: в России произошел отказ от функционирования всех институций. Рынок не может функционировать, например, если нет институционных правил, если нет законов, защиты прав собственности и так далее. Рынок в России — это насмешка над рынком, он перестал быть институцией. Правоохранительные структуры вообще делают всё, что хотят, кого угодно могут арестовывать, полное насилие где угодно. Страна, некогда пытавшаяся внедрять институционный порядок, превратилась в страну, которая пронизана дисперсным насилием (всюду каждый делает, что хочет) и дисперсным произволом. Больше вообще никаких правил нет. Я считаю, что эта ситуация может описаться как полный распад государства.


Государства в принципе в России больше не существует, а есть конкуренция разных структур, которые утверждают, легитимизируют себя не с помощью своего функционирования, а с помощью проявления силы.


Это чудовищное состояние, и на самом деле из-за этого все превращаются в трясущихся рабов, которые не знают, что с ними сделают, потому что не к кому обращаться, больше нет никакого принципа порядка, к которому можно обратиться, нет закона".


Находящийся в застенках публицист Алексей Кунгуров, несмотря, на его уклон в "сталинизм", словил правильный инсайд: Есть две силы:  «Путин» и «Навальный». Третьей стороны нет и не будет.


Конечно, многих интересует вопрос - кто же победит в этой борьбе? Рано или поздно победит Гор-Навальный. Речь тут идет не только о личности Алексея Навального, а о той силе, которую он олицетворяет. И конечно, же Навальный - это "проект". Не-проекты в таких масштабных делах физически не выживают.

Титаническая попытка сетитов, людей "черного пламени",  "остановить время",  и даже поломать глобальный порядок,  в определенном роде даже внушает уважение, они будут бороться, но все же им придется однажды уступить. Впрочем, переход должен быть без кровопролития, достаточно мирным.

Быть "навальнистом" или быть "путинистом" - это и есть "реалполитик" нашего времени. Выбирайте по душе где желаете быть разменной пешкой.  Все что находится вне этого поля - это увы, уютные влажные мечты и фантазмы.


Автор: Pavel на
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