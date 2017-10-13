пятница, 13 октября 2017 г.
Технологическая сингулярность пожирает молодых технократов
Но не тут то было. Народившиеся поколение молодых технократов, (так их почему-то называют) как правило, превосходит в своем "консерватизме" своих сиятельных работодателей. Примаков и Геращенко на их фоне выглядят и вовсе космическими прогрессорами.
"Эту страну погубит не коррупция, а тупость и безграмотность. Вот как вообще такое возможно, что целый министр финансов целой Российской Федерации может заявить вот такой бред:
"Поэтому договорились о следующем — о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга, процесса обращения. Государство должно взять это все под контроль"
Я не поленился и нашел первоисточник. Да, это прямая цитата Силуанова. Которая показывает то, что он:
1) не понимает, что такое криптовалюты
2) не понимает, как они работают
3) не понимает, что такое майнинг и зачем он нужен
4) не понимает, как обращаются криптовалюты
5) не понимает, что криптовалюты на текущий момент технически не поддаются регулированию
Вот что можно тут сказать, кроме как матом? Учиться вам надо пойти, товарищ Силуанов, начать познавать новое. В наше время каждый уважаемый человек должен повышать свою квалификацию непрерывно. Хотя бы просто для того, чтобы не пороть глупости публично и не становиться посмешищем на весь мир".
Но по человечески понять всех этих людей из правительства можно. Разум не успевает за происходящими изменениями, и входит в ступор.
Как пример, еще пару лет назад о искусственном интеллекте писали как о чем-то далеком. Где-то там в секретных лабораториях GOOGLE и прочих пытаются создать ИИ. И что же? ИИ уже существует и результаты впечатляют. При этом, это только первые шаги, самое начало.
То, что мы наблюдаем имеет название "технологическая сингулярность". Этим термином принято называть тот переломный момент, после которого технический прогресс ускорится и усложнится настолько, что окажется недоступным нашему пониманию.
Как видим, для правительства РФ и господина Силуанова технологическая сингулярность уже наступила. Черная дыра сингулярности пожирает их . С точки зрения наблюдателя, падающего вместе с телом в воронку черной дыры, этот момент ничем не выделен, жизнь продолжается, (отсюда привычные волюнтаристкие решения: взять под контроль, отменить, запретить и т.д.) но все в действительности уже необратимо изменилось, и возврата назад нет.
И опять же, все это только начало и самое веселое впереди. Вот интересная цитата Луиса Куенде, сооснователя компании Aragon, создающей инфраструктуру, в которой предприятия могут использовать Эфириум и смарт-контракты для снижения затрат и издержек операций: "Крипто еще не выполнили свои обещания. Когда он достигнет 10% от того, что он обещал сделать, я даже не могу представить, какое это будет безумие".
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