Технологическая сингулярность пожирает молодых технократов

Вообще, существовала такая иллюзия: мол придут постепенно на место целиком советизированного поколения во власти люди более молодые, дерзновенные, широко мыслящие, без идеологических мулек в голове, и все как то постепенно наладится.Но не тут то было. Народившиеся поколение молодых технократов, (так их почему-то называют) как правило, превосходит в своем "консерватизме" своих сиятельных работодателей. Примаков и Геращенко на их фоне выглядят и вовсе космическими прогрессорами.Но по человечески понять всех этих людей из правительства можно. Разум не успевает за происходящими изменениями, и входит в ступор.Как пример, еще пару лет назад о искусственном интеллекте писали как о чем-то далеком. Где-то там в секретных лабораториях GOOGLE и прочих пытаются создать ИИ. И что же? ИИ уже существует и результаты впечатляют. При этом, это только первые шаги, самое начало.То, что мы наблюдаем имеет название "технологическая сингулярность". Этим термином принято называть тот переломный момент, после которого технический прогресс ускорится и усложнится настолько, что окажется недоступным нашему пониманию.Как видим, для правительства РФ и господина Силуанова технологическая сингулярность уже наступила. Черная дыра сингулярности пожирает их . С точки зрения наблюдателя, падающего вместе с телом в воронку черной дыры, этот момент ничем не выделен, жизнь продолжается, (отсюда привычные волюнтаристкие решения: взять под контроль, отменить, запретить и т.д.) но все в действительности уже необратимо изменилось, и возврата назад нет.И опять же, все это только начало и самое веселое впереди. Вот интересная цитата Луиса Куенде, сооснователя компании Aragon, создающей инфраструктуру, в которой предприятия могут использовать Эфириум и смарт-контракты для снижения затрат и издержек операций: "Крипто еще не выполнили свои обещания. Когда он достигнет 10% от того, что он обещал сделать,