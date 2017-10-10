вторник, 10 октября 2017 г.

USS New Hampshire

Отблеск  эпохи, которая уже стала легендарной, по крайней мере для кинематогрофа.

Корабль ВМС США  New Hampshire, прослужил более 60 лет до своей смерти на пирсе реки Гудзон. Фотография 23 мая 1921 года.


Автор: Pavel на
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