Лаборатория нигрогнозии
Оккультно-политический журнал
Страницы
Главная
UFO - война цивилизаций
вторник, 10 октября 2017 г.
USS New Hampshire
Отблеск эпохи, которая уже стала легендарной, по крайней мере для кинематогрофа.
Корабль ВМС США New Hampshire, прослужил более 60 лет до своей смерти на пирсе реки Гудзон. Фотография 23 мая 1921 года.
Автор:
Pavel
на
23:23
Отправить по электронной почте
Написать об этом в блоге
Опубликовать в Twitter
Опубликовать в Facebook
Поделиться в Pinterest
Ярлыки:
США
,
фото
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Следующее
Предыдущее
Главная страница
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий