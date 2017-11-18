Прикладной принцип неопределенности

Происходящее в этом случае отлично укладывается и объясняется квантовым принципом неопределенности Гейзенберга:
"Одним из основополагающих принципов квантовой механики является принцип неопределенности Гейзенберга. У него довольно сложное формальное определение, но, говоря простым языком, его можно выразить так: чем точнее измеряется одна характеристика частицы, тем менее точно можно измерить вторую.
Принцип неопределенности, как ни странно, верен не только для частиц, но и для энергии, и даже для времени. Таким образом, чем больше вам известно об энергии частицы, тем меньше информации о ее положении во времени, и наоборот. Здесь-то и происходит самое удивительное: если вам точно известно, что в определенной точке пространства частицы нет и быть не может (а таким пространством в данном случае является вакуум), то, следуя логике принципа Гейзенберга, в этой точке сосредоточено такое количество энергии, которой может быть достаточно для формирования самой частицы!
Парадокс, не правда ли? Физики называют такие частицы «виртуальными», и в основном выражают их как квантовые флуктуации. Иными словами, если создать достаточное количество «ничто», то Вселенная автоматически будет пытаться заполнить эту пустоты, буквально создавая частицы… из ничего".
Вам шашечки или ехать?
Иными словами, пространство и время,- с одной стороны, и энергия - с другой взаимно истощают друг друга. Пространство-время формирует плоскую, неподвижную, почти мертвую реальность. Тогда как отвязывание от определенных координат пространства-времени взрывообразно создает другой полнокровный мир.
В этом смысле прав толкиеновский Мелькор, когда утверждал, что мир бесконечен и там во Тьме находится бесконечное число миров и с невообразимыми сокровищами.
Следовательно, надо выйти из настоящей матрицы и пойти и взять эти сокровища. Ну тут есть закавыка. Предположим, есть мальчик Вася и мальчик Петя. Мальчик Вася сильнее, красивее и удачливее Пети. Таким образом, Петя "васецентричен". Петя хочет сравнятся с Васей или превзойти его. Петя может вступить в соревнование с Васей на его территории, или уйти с нее, что бы в итоге превзойти Васю. Но все дело в том, что последнем случае, даже при явном успехе, в васецентричной матрице ничего не изменится.
Одна современная голливудская актриса поделилась историей о посещении встречи одноклассников. Как оказалось, ни всемирная слава, ни миллионы долларов, ни миллионы поклонников, не позволили ей войти в круг "крутых парней и девченок", к которому она не принадлежала когда была школьницей. По ее словам, ничего не изменилось.
Матрицы определенного пространства-времени задают жесткую, неподвижную, реальность. И тут, как в известной поговорке: "Вам шашечки или ехать?". Психология большинства людей заставляет их выбирать шашечки.
История которой нет
Реальность квантового мира неопределенности Гензерберга имеет множество приложений. В том числе и в отношении истории.
Как пример, всем хорошо известное историческое событие - блокада Ленинграда. Здесь разбираются все странности и загадки этого очевидно объективного события. С другой стороны, мы можем сказать безошибочно, да, в это время была война и в этом месте происходили какие-то события.
И еще подобное:
А что тогда с настоящим? Тут то мы не можем ошибаться? А собственно почему не можем? С точки зрения квантовой механики, настоящее не существует, или же напротив - существует как некая божественная сверхреальность, а то что мы называем "настоящим" есть ничто иное как иллюзия. Что вам подтвердит любой буддист.
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