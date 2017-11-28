вторник, 28 ноября 2017 г.
Биткойн и Ползучий Хаос
Он объявился под конец времен -
Египта сын, высок и смуглолиц.
Пред ним феллахи простирались ниц,
Цвет ризы его был закату в тон.
К нему стекался люд со всех сторон,
Охочий до пророчеств и чудес,
И даже дикий зверь, покинув лес,
Спешил к Ньярлатхотепу на поклон.
Все знали, что настал последний час,
И было так: сперва ушли моря,
Потом разверзлась суша, и заря
Скатилась на оплоты смертных рас.
В финале Хаос, вечное дитя,
С лица Вселенной Землю стер шутя.
Криптовалюта, эти деньги новой эпохи, таит в себе последствия, которые пока мало кем осознаются. Они, безусловно, осознаются ее создателями. Имеются в ввиду те, кто запустил это движение, эти технологии, и на самом высоком уровне поддерживает и направляет их. Им ведомо оккультное значение и все последствия.
Очень грубо эта картина выглядит так.
То что сегодня существует в виде "ценностей" должно перетечь в криптовалюту, и стать крипотовалютой. Выглядит это как создание новой "ценностной пирамиды" и соответственно, создание новой социальной пирамиды. Тут важно время входа. В самом начале можно войти в новую пирамиду с ничтожной суммой, но тем не менее оказаться, на самом верху. ("Блаженны уверовавшие в меня"). После цена входа неуклонно повышается. Как говорится, кто успел, тот и съел.
Каковы пределы капитализации криптовалюты?
Появилась такая статья на данную тему:
"$300 млрд — капля в море, Биткоин — малыш и не может быть пузырем
Если посмотреть на общую рыночную капитализацию криптовалютного рынка, которая недавно перешла отметку в $300 млрд — это одновременно и волнующе, и страшно. Этот криптомир, возникший менее 10 лет назад астрономически вырос в такой короткий промежуток времени.
Действительно, только в 2017 году только Биткоин перешел от цены в $800 до почти $10 000, а еще есть месяц до нового года. Крупные и новые криптовалюты ставили рекорды за рекордами, бум ICO также помог установить беспрецедентный рост.
Таким образом, как самый впечатляющий класс активов, который когда-либо мы видели, наверняка Биткоин находится на грани захвата мира? Стоит ли бояться? Нет, Биткоин — мелкая рыбешка.
Биткоин против золота
Если посмотреть на реальные рынки товаров и сравнить с биткоинами и $300 млрд, становится очевидно, что криптовалюты все еще плещутся на мелководье.
Золото, с которым вероятно, Биткоин хочет побороться, имеет рыночную капитализацию в размере $6 трлн. Кроме того, только около 1/5 всего добытого золота удерживается для частных инвестиционных целей, остальное — либо в ювелирных изделиях — подавляющем большинстве — или в официальном секторе, либо все еще под землей.
Таким образом, учитывая, что стоимость всего добытого золота — это чуть более $7 трлн, около $1,6 трлн используется для частных инвестиций.
Копните глубже. Акции, еще один инвестиционный актив, имеют рыночную капитализацию в размере $55 трлн; $94 трлн — в секьюритизированных обязательствах и $ 162 трлн — в жилой недвижимости, согласно отчету за 2016 год.
Даже не близко
Итак, что это значит, если Биткоин является рекордсменом по скорости, но не по размеру? Это приводит к разговорам о пузыре. Для рынка, который составляет только 0,3 %, если поставить его рядом со стоимостью жилой недвижимости, секьюритизированных обязательств, акциями, коммерческой недвижимостью, сельхозугодьями и золотом, его вряд ли можно назвать огромным пузырем".
Так что крипта пока плещется на мелководье. Но эти суммы позволяют увидеть возможности по капитализации. 7 трлн $ - это золото, и его должно заместить новое "цифровое золото" биткойн. Кроме того, криптовалюта может изъять, вобрать в себя до трети остальных активов из других ниш, и это даст еще 103 трлн $. Таким образом 110 трлн $ - это вероятная суммарная капитализация криптовалют.
Наверное, многие скажут, что это невозможно. И ошибутся.
Для понимания сути происходящего. Есть страны с "особым путем", лежащие в разрухе и хаосе - Зимбабве и Венесуэлла. В них каждый житель знает, что такое биткойн и криптовалюта. К ним в настоящее время подтягиваются РФ и Украина. А вот в сытых и стабильных странах запада, мир крипты - это пока что удел едва ли ни гиков. То есть, настоящее большое бабло в крипту еще не пришло. И что бы туда хлынули большие деньги сытых западных обывателей, нужны причины. И причины эти только одни - хаос, нестабильность, неопределенность.
У нас есть целый класс политических гуру, которые со сладким предвкушением пророчат скорый крах доллара, кризис в Америке и прочий армагедон западной цивилизации. Но это так же будет означать стремительную победу криптовалют. Ибо в чем хранить тогда свои сбережения? В недвижимости? Но цена на нее начнет падать, так как вокруг кризис, рутений-106, киберпанк и басмачество. И вообще, недвигу могут отобрать. В акциях? Но фондовый рынок упадет, так как опять же кризис. В деньгах? То есть в инфляционной резаной бумаге правительств? Да ну. Лучше всего в крипте, которая постоянно растет в цене, и которая взрывными темпами будет расти именно когда все начнет рушиться и разваливаться.
Именно хаос и кризис будут служить конечной победе криптовалют. Так что цифра по капитализации криптовалют - минимум 100 трлн долларов - это реальность.
Но тут верна и обратная связь: сама криптовалюта будет способствовать нарастанию хаоса в существующем миропорядке. Вполне возможно, именно для этого она и создана - способствовать разрушению существующего мира.
Например, очень скоро держатели криптовалют из продвинутой части бизнесменов, чиновников и спецслужбистов, диверсифицурующих таким образом свои кровные, заметят такую закономерность - что чем больше хаоса, беспорядка, чем сильнее дают о себе знать те или иные кризисные явления, тем стремительнее растут цифры на их криптовалютных счетах. Следовательно..
Биткойн и другие криптовалюты в итоге скажут свое доброе слово, но сначала они до основания разрушат то, что существует сейчас, и по видимому доживает свои последние годы.
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