среда, 6 декабря 2017 г.

Атимизация

"Атимия (греч. ἀτιμία, «бесславие, презрение») — одно из тяжелейших наказаний в гражданском праве Древних Афин, влекших за собой лишение прав гражданского состояния и публичное бесчестие и презрение провинившегося. Человек, подвергшийся атимии, не имел права выступать в Народном Собрании, занимать должности, служить в армии, участвовать в Олимпийских играх".

Атимия, то есть "гражданская смерть",  влекла ,как правило, запрет появляться в публичных местах и собраниях, и иногда - конфискацию имущества. Дискриминация РФ по линии спорта идет в одном пакете с объявленной всемирной борьбой с российскими коррупционерами и предстоящими конфискациями.


Не является секретом, что целью глобальных кукловодов, по крайней мере, их самой прогрессивной части - это становление и создание Новой Античности, во всем  многообразии, на новом витке истории. Например, функцию чиновников и бюрократов в нем будут выполнять не "уважаемые люди", счастливые обладатели красных шароваров, а роботы с ИИ, подобно тому как в античных полисах этим занимались государственные рабы.

 Олимпийские Игры - игры свободных людей перед лицом богов, Олимпийцев. Присутствовать на них  запрещалось даже женщинам. А теперь и РФ. Отдельные люди, спортсмены, как частные лица - могут. А как представители "государства РФ" - нет. Символический посыл тут предельно прост и понятен. Подобные ритуальные акции, как любят иллюминаты,  закрепляют определенное положение вещей, и влекут последствия. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.


Автор: Pavel на
Ярлыки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)