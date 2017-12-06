Атимизация

Атимия, то есть "гражданская смерть", влекла ,как правило, запрет появляться в публичных местах и собраниях, и иногда - конфискацию имущества. Дискриминация РФ по линии спорта идет в одном пакете с объявленной всемирной борьбой с российскими коррупционерами и предстоящими конфискациями.Не является секретом, что целью глобальных кукловодов, по крайней мере, их самой прогрессивной части - это становление и создание Новой Античности, во всем многообразии, на новом витке истории. Например, функцию чиновников и бюрократов в нем будут выполнять не "уважаемые люди", счастливые обладатели красных шароваров, а роботы с ИИ, подобно тому как в античных полисах этим занимались государственные рабы.Олимпийские Игры - игры свободных людей перед лицом богов, Олимпийцев. Присутствовать на них запрещалось даже женщинам. А теперь и РФ. Отдельные люди, спортсмены, как частные лица - могут. А как представители "государства РФ" - нет. Символический посыл тут предельно прост и понятен. Подобные ритуальные акции, как любят иллюминаты, закрепляют определенное положение вещей, и влекут последствия. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.